Rems-Murr-Kreis Hohe Waldbrandgefahr: So verhalten Sie sich richtig

Die Hitzewelle der letzten Tage hat Böden, Laub und Äste stark ausgetrocknet. Prognosen sagen zum Wochenende hin deshalb für das ganze Land eine hohe, teilweise sogar die höchste Waldbrandgefahr voraus. Forstminister Peter Hauk (CDU) fordert Waldbesucher deshalb zu umsichtigem Verhalten auf. Ein unbeaufsichtiges Grillfeuer könne verheerende Folgen haben, sagte Hauk am Freitag in Stuttgart. Im Zweifel seien die Forstbehörden vor Ort gezwungen, dass Grillen im Wald komplett zu verbieten.

Im Rems-Murr-Kreis bleibt das Grillen an den ausgewiesenen Stellen vorerst erlaubt, wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt. "Aus unserer Sicht kann ein Verbot dazu führen, dass jemand eher dazu neigt, mit beispielsweise einem Einweggrill im Wald oder in Waldnähe zu grillen", so Pressesprecher Steffen Kienzle. In Winterbach allerdings hat die Gemeinde schon seit Längerem wegen Waldbrandgefahr ein Grillverbot an öffentlichen Grillstellen verhängt. Verbote können auch die örtlichen Polizeibehörden verhängen.

Keine Zigaretten aus dem Autofenster werfen