Rems-Murr-Kreis Hornauer verliert vor Gericht

Jeweils 75 000 Euro plus Mehrwertsteuer für seine Auftritte bei ZVW-Wahlkampfpodien im Jahr 2018 in Welzheim, Urbach und Remshalden, dazu weitere 40 000 Euro, weil er im Live-Stream zu einer der Veranstaltungen zu sehen war: Diese Gagenforderung wollte Hornauer nachträglich vor Gericht durchsetzen. Im Juli kam es deshalb zu einer mündlichen Verhandlung am Landgericht Stuttgart.

Hornauer begründete dort die Höhe seines Honorars mit einem Vergleich: „Der Dalai Lama verlangt auch 70 000 Euro - und da haben Sie nur seine Heiligkeit.“ Er, Hornauer, hingegen, sei nicht nur eine „königliche Heiligkeit“, sondern obendrein noch „Unternehmer“, „Medienfachmann“, „Zugpferd“ und „Show-Act“ in „Personalunion“.

Der Zeitungsverlag Waiblingen hatte Hornauer allerdings nie eine Gage in Aussicht gestellt, sondern im Gegenteil das Begehr von Anfang an abgelehnt. Als Hornauer Anfang 2018 in Plüderhausen erstmals um ein Bürgermeisteramt kandidierte, vom Verlag zur dortigen Podiumsdiskussion eingeladen wurde und eine 75 000-Euro-Forderung erhob, signalisierte ihm die Zeitung: Ein Honorar gebe es bei solchen Veranstaltungen grundsätzlich nicht.