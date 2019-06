Rems-Murr-Kreis Hund und Kind bei Hitze im Auto: So können Sie helfen

Waiblingen. In den kommenden Tagen wird es heiß. Hochdruckgebiet "Ulla" sorgt im Rems-Murr-Kreis für Temperaturen von bis zu 37 Grad. Wer Hunde und Kleinkinder bei diesen Temperaturen "nur mal kurz" im Auto lässt, bringt diese in Lebensgefahr. So können Sie helfen.