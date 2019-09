Rems-Murr-Kreis Immer noch offene Ausbildungsstellen

Besonders viele Stellen sind im Einzelhandel, im Handwerk, in der Lagerlogistik und im verarbeitenden Gewerbe offen.

Was tun, wenn man noch eine Stelle sucht?

Sinnvoll ist es immer, zu einer Berufsberatung zu gehen. Die Arbeitsagentur empfiehlt, so schnell wie möglich sich bei einer Berufsberatung zu melden, wenn dies noch nicht getan wurde. „Es gibt über 350 duale Ausbildungsberufe, viele sind den meisten Jugendlichen gar nicht bekannt“, so Isa Herrmann von der Arbeitsagentur für Arbeit in Waiblingen.

Zudem bietet das Arbeitsamt eine Last-Minute-Börse am 23. September im Foyer in der Mayenner Straße 60 ab 13.30 Uhr an. Dort kann sich jeder ohne Anmeldung über Angebote informieren.

Auch auf der Internetseite der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr in Waiblingen lohnt es sich vorbeizuschauen. Dort gibt es eine Jobbörse mit noch offenen Ausbildungsplätzen, und zwar unter: www.ihk-lehrstellenboerse.de

Kann man eine Ausbildung überhaupt nach dem 1. September anfangen?

Nicht nur fangen die meisten Ausbildungen am 1. September an, sondern auch die Berufsschule nimmt an diesem Datum wieder ihren Betrieb auf. Aus diesem Grund ist der spätere Einstieg zwar auf jeden Fall möglich, wenn man dies mit der zuständigen Kammer abspricht, allerdings muss man dann den Lernstoff aus der Betriebsschule nachholen. Zudem kann es sein, dass Prüfungen erst zu einem späteren Zeitpunkt abgelegt werden können, wenn man zu spät anfängt. Generell ist der Einstieg aber bis Dezember möglich.

Warum entscheiden sich viele erst kurzfristig für eine Ausbildung?

Dies hat mehrere Gründe. Manche Jugendliche hoffen, dass sie eventuell doch noch bei der gewünschten Schule oder Universität einen Platz bekommen und scheuen sich deshalb sich auch auf Ausbildungsplätze zu bewerben. Bei Universitäten erhält man die Antwort zum Beispiel, wenn es ganz schlecht läuft, erst kurz vor Semesterbeginn im Oktober, sonst im Normalfall im September. Ein anderer Grund ist die falsche Berufswahl. Manch ein Schulabgänger hat seinen Schulabschluss leider nicht mit der Traumnote 1,0 beendet und ist leider zu schlecht für den Traumberuf. Wenn es dann nur Absagen geregnet hat, kommt es dann doch zur Erkenntnis, sich umzuorientieren. Genau aus diesen Gründen empfiehlt das Arbeitsamt ihre Berufsberatung.

Auch die Schüler, die sich selbst nach dem Abschluss keine Gedanken darüber gemacht haben, was sie eigentlich mal werden wollen, gibt es. Deshalb will das Arbeitsamt in Zukunft Berufsberatungen in Schulen intensivieren, um solche Fälle zu verhindern.