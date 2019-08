Rems-Murr-Kreis Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Am Marktplatz tritt ab 20 Uhr die Band "Dicke Fische" auf und im Innenhof des Rathausneubaus steigt ab 20.30 Uhr die K-1-Party. Am Sonntag können Besucher von 10 bis 20 Uhr über einen Flohmarkt schlendern. Für musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem das große Blasorchester des Musikvereins Alfdorf auf der Bühne am Marktplatz. Weitere Informationen zum Fest finden Sie hier.

Oldtimertreffen in Urbach

Oldtimer-Fans kommen am Sonntag in Urbach auf ihre Kosten. Auf dem Marktplatz findet im Rahmen der Remstal-Gartenschau das erste Urbacher Oldtimertreffen statt. Die Fahrzeugschau ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Team des Vereins "Schatzkiste BCF Racing e.V." versorgt die Besucher mit Speisen und Getränken. Weitere Informationen finden Sie hier.

24. Schorndorfer Weintage

In Schorndorf steht das Wochenende ganz im Zeichen des Weins. Bereits am Donnerstag haben auf dem Marktplatz die 24. Weintage begonnen. Noch bis einschließlich Sonntag wartet auf die Besucher eine große Auswahl an verschiedenen Weinen und deftigen Speisen. Zudem gibt es die Möglichkeit, an Weinerlebnisführungen teilzunehmen.

Festbeginn ist am Freitag und am Samstag jeweils um 16 Uhr. Am Sonntag geht es bereits um 11.30 Uhr los. An allen drei Tagen wird es Live-Musik auf der Bühne geben. Weitere Informationen finden Sie hier.

6. Waiblinger Weinfest

Auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz (ehemals Karolinger-Schulhof) laden von Freitag bis Sonntag sechs ausgewählte Weingüter aus dem Remstal zum 6. Waiblinger Weinfest ein. Angeboten werden mehr als 50 verschiedene Weine und kulinarische Köstlichkeiten. Auch Live-Musik wird in der großen Weinlaube nicht fehlen.

Gefeiert wird am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der barrierefreie Zugang erfolgt über den Bürgermühlenweg. Weitere Informationen finden Sie hier.

Turnier der Steiger-Stiftung

In Winnenden treten von Freitag bis Sonntag über 50 Kinder- und Jugendmannschaften von den Bambinis bis zur A-Jugend an, um den Björn-Steiger-Stiftungs-Cup zu gewinnen, gestiftet anlässlich des 50 Bestehens der Steiger-Stiftung. Ausgetragen wird der Wettbewerb in den jeweiligen Altersklassen mit Vereinen aus der Region. Der SV Breuningsweiler ist Veranstalter des Turniers, das auf dem Vereinsgelände Ob dem Sandweg 1 in Winnenden stattfindet.

Los geht es am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils um 9 Uhr. Zuschauer sind eingeladen, die jungen Sportler anzufeuern.

Stuttgarter Weindorf

In Stuttgart hat am Mittwoch (28.8.) das Weindorf eröffnet. Es erstreckt sich über den Schillerplatz, über die Kirchstraße und über den Markplatz. Noch bis zum 8. September bieten dort über 30 Weindorfwirtinnen und Weindorfwirte regionale Köstlichkteiten und Weine aus Württemberg und Baden an. Das Weindorf hat von Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 23 Uhr und von Donnerstag bis Samstag sogar bis 24 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kürbisausstellung in Ludwigsburg

Wer sich auf den Herbst einstimmen möchte, kann am Wochenende einen Ausflug ins Blühende Barock nach Ludwigsburg unternehmen. Dort hat am Freitag die 20. - den Veranstaltern zufolge - weltgrößte Kürbisausstellung eröffnet. Unter dem Motto "Märchenhafte Fabelwelt" können Besucher noch bis zum 3. November Figuren wie den gestiefelten Kater, Pumuckl oder das Pokémon Pikachu bestaunen. Laut dem Veranstalter sollen mehr als 450 000 Kürbisse in über 600 verschiedenen Sorten zu sehen sein. Weitere Informationen gibt es hier.

Open-Air-Kino

Im Kreis ist schon Schluss mit Open Air Filme gucken, in Stuttgart gibt es allerdings noch Sommernachtskinos. Alle Termine finden Sie hier.