Rems-Murr-Kreis Insolvenz: Jeder elfte Bürger überschuldet

Die Verlockung ist groß, sich mit immer neuen Krediten über Wasser zu halten. „Staaten, viele Unternehmen und Privatpersonen sind bereits bis zur Halskrause verschuldet“, so Weik und Friedrich. Die Welt sei süchtig nach der Droge „Billiges Geld“. Doch mit Gelddrucken lasse sich weder Wohlstand erzeugen noch die Probleme lösen, nannten sie die Politik der Europäischen Zentralbank schlicht Insolvenzverschleppung. Unternehmen, die nur dank billiger Kredite überleben, bezeichneten sie übrigens als Zombiefirmen. Niedrigzinsen würden dazu verleiten, über die Verhältnisse zu leben. Bei einer Krise reißen diese Pleitefirmen jedoch die Banken, die sie finanziert haben, mit in den Strudel.

Können denn auch Privatleute pleitegehen?

Ja. Tief im Schuldensumpf steckt jeder elfte Bürger im Rems-Murr-Kreis. Rund acht Prozent der Menschen gelten als überschuldet, stellte die Inkassofirma Creditreform in ihrem jährlich veröffentlichten Schuldneratlas fest. Das sind immerhin rund 34 000 Personen, die in schweren finanziellen Schwierigkeiten stecken. Überschuldung bedeutet übrigens nicht unbedingt, arm zu sein. Betroffenen von Überschuldung sind alle Schichten und Milieus. Sich zu überschulden geht auch durch einen Hang zum Luxus, den man sich aber nicht leisten kann.

Den Gang zum Insolvenzrichter tritt nur eine Minderheit an und sucht den Ausweg aus der pekuniären Misere durch eine Privatinsolvenz. 2018 waren es nur noch 350 Privatinsolvenzen. Zehn Jahre zuvor waren es noch mehr als doppelt so viele Privatinsolvenzen. Eine solche bedeutet eine gerichtliche Schuldenregulierung. Die Gläubiger verzichten auf einen Teil ihrer Forderungen und im Gegenzug muss der Schuldner in einer Wohlverhaltensphase so viele Schulden zurückzahlen, wie es ihm möglich ist.

Was sind die häufigsten Gründe für eine Überschuldung?

Die Hauptgründe für eine Überschuldung sind Arbeitslosigkeit (20 Prozent) gefolgt von Krankheit und Sucht (17 Prozent), Trennung, Scheidung und Tod sowie unwirtschaftlicher Haushaltsführung (je 13 Prozent). Durch eine Firmenpleite ihren Job verloren haben 2018 übrigens 350 Personen. In den ersten drei Quartalen 2019 waren es schon 625. Die Zahl und die erheblich höhere Summe der Forderungen deuten darauf hin, dass 2019 ein paar größere Unternehmen darunter waren. Ende 2019 hat beispielsweise der Elektronik-Händler Comtech in Aspach mit 85 Beschäftigten Insolvenz angemeldet. In Schlagzeilen war auch die Pleite von Knauß-Reisen in Schorndorf, dem Betreiber von Buslinien im Raum Schorndorf.

Was heißt, Insolvenz sei „mangels Masse“ abgewiesen?

Auf Landesebene ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen zuletzt um 43 gestiegen. In Baden-Württemberg meldeten 1945 Unternehmen und Unternehmer Insolvenz an. Bei 616 davon klappten die Insolvenzrichter den Aktendeckel aber rasch wieder zu: Diese Verfahren wurden mangels Masse abgewiesen. Im Rems-Murr-Kreis betraf das 22 Unternehmen. „Mangels Masse“ heißt es im Amtsdeutsch, wenn nicht genug Geld da ist, um die voraussichtlichen Kosten des Verfahrens zu bezahlen, denn die Insolvenzrichter und Insolvenzverwalter arbeiten nicht zum Nulltarif.

Was heißt „geordnete Insolvenz“

Bei 56 Unternehmen im Rems-Murr-Kreis wurde das Verfahren schließlich eingeleitet, es kam also zur „geordneten Insolvenz“. Überprüft wird in diesem Verfahren im Wesentlichen, ob „Zahlungsunfähigkeit“ und/oder „Überschuldung“ vorliegt. Gemäß § 17, Abs. 2 der Insolvenzordnung ist der Schuldner zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Und nach § 19 Abs. 2 InsO liegt Überschuldung vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt.

Dabei spielt immer auch eine Rolle, wie groß der Schaden für die Gläubiger ist, denn häufig kommt es durch hohe Insolvenzschäden zu Folgepleiten. Landesweit ging es bei den Verbindlichkeiten der betroffenen Firmen immerhin um rund 2,18 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,81 Milliarden Euro).

Wie sind die Beschäftigten gegen die Insolvenz ihres Arbeitgebers abgesichert?

Die Existenzen von Unternehmen, Unternehmern und Selbstständigen sowie die Verluste für die Gläubiger sind nur eine Seite der Medaille. Die andere sind die Arbeitsplätze und Existenzen von Beschäftigten. Die Lohnforderungen, die vor Verfahrenseröffnung bestanden, sind dabei auch in den vorgenannten Insolvenzforderungen enthalten. Das heißt, eigentlich steht den 350 insolvenzbetroffenen Beschäftigten nur der gleiche Anteil wie den anderen Gläubigern aus der Insolvenzmasse zu.

Indes: Da gibt es für Arbeitnehmer doch so eine Art „Rettungsschirm“, den ja sonst immer die Banken haben: das Insolvenzgeld. Das Insolvenzgeld wird auf Antrag der Arbeitnehmer, die von einer Insolvenz ihres Arbeitgebers betroffen sind, von der Agentur für Arbeit bezahlt. Ausgeglichen wird der insolvenzbedingte Lohnausfall für höchstens drei Monate. Geld gibt es bei einem Insolvenzverfahren aber auch bei der Abweisung des Insolvenzantrags mangels Masse. Und selbst wenn der zahlungsunfähige Arbeitgeber nicht von Krisen gebeutelt wurde, sondern seine Schäfchen in der Karibik ins Sonnige gebracht und das Weite gesucht hat, gibt’s die drei Netto-Monatslöhne - nicht mehr, aber immerhin steuerfrei.