Rems-Murr-Kreis Internetplattform für nachhaltigen Kreis kommt

Waiblingen.

Das Aktionsbündnis Klimaschutz Rems-Murr arbeitet bereits seit einigen Monaten an einer Internetplattform für einen nachhaltigen Rems-Murr-Kreis. In unserem Podcast "Mieses Klima" hat sich der Koordinator und Sprecher des Bündnisses, Markus Koch, nun ausführlicher zu den Plänen geäußert. Demnach gehe das Angebot "noch nicht im Januar" online, komme aber definitiv 2020. "Bis zum Frühjahr müsste das da sein", so Koch.