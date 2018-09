Rems-Murr-Kreis Jeder Fünfte flüchtet vom Unfallort

„Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“, wie es das Strafgesetzbuch in § 142 offiziell betitelt, ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.

Laut Polizei werden knapp 40 Prozent der Fälle aufgeklärt. Die Quoten liegen höher, wenn bei solchen Unfällen sogar noch Menschen zu Schaden kamen.

Laut Polizeipressesprecher Bernhard Kohn gibt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Aalen, also im Rems-Murr- und Ostalbkreis sowie in Schwäbisch Hall, jede Woche um die 100 Fälle von Unfallflucht.

Meist findet die Polizei Spuren. Immer wieder seien das sogar abgefallene Kennzeichen, sagt Kohn. Auch Zeugen helfen der Polizei ungemein. Sehr oft glaubt sich der Flüchtige unbeobachtet. Im besten Fall meldet sich ein Zeuge von sich aus, Aber auch ein am beschädigten Fahrzeug befestigter Zettel mit Hinweis auf den Tathergang sei sehr hilfreich.

Das Problem mit den Zeugen

Bernhard Kohn hat das Gefühl, dass die Bereitschaft zur Zeugenaussage unter der Bevölkerung steigt. Obwohl immer noch viele den sehr negativ belegten Begriff „Denunzieren“ für eine Zeugenaussage verwendeten, sei die Sensibilität in der Bevölkerung für geschehendes Unrecht doch sehr hoch. Oft komme es auch vor, dass Zeugen gar nicht wüssten, wie eine Beobachtung zu bewerten sei. Dennoch könne eine Aussage darüber ein entscheidender Hinweis sein, so Kohn. Er empfiehlt deshalb, sich auch dann bei der Polizei zu melden, wenn man selbst denkt, man könne nichts Wichtiges beitragen.

Es kann schon weiterhelfen, wenn nur ein Teil eines Kennzeichens bekannt ist. Die Polizei könne beim Kraftfahrt-Bundesamt tatsächlich alle Fahrzeuge ermitteln, die eine bestimmte Zeichenkombination im Kennzeichen haben. Wenn die Schwere der Unfallflucht es rechtfertigt, würden wirklich alle Fahrzeuge auf der Liste ausfindig gemacht und unter die Lupe genommen, so lange, bis man das richtige Auto gefunden habe.

Ermittler können auch anhand von Fremdlack oder Fahrzeugteilen sehr viel herausfinden. Eine kleine Truppe von Spezialisten ist nur für schwere Verkehrsunfälle zuständig und hat sehr viel Erfahrung darin, Spuren auszuwerten und Fahrzeuge ausfindig zu machen, sagt Kohn.

Ein besonders dreister Fall: Leider ungeklärt

Ein ganz besonders dreister Fall von Unfallflucht ereignete sich vor einiger Zeit in der Stuttgarter Straße in Waiblingen. Morgens um 7 Uhr fuhr ein roter Kleinwagen in Richtung Jesistraße und schrammte an einem ordnungsgemäß geparkten grünen Seat entlang. Der Kleinwagen fuhr noch etwa hundert Meter weiter, dann hielt das Auto an. Eine ältere Frau stieg aus, die Fahrerin hatte die Kollision also sehr wohl bemerkt, und ging zur Unfallstelle zurück. Dort sammelte sie gewissenhaft die Teile ihres Autos auf, die dort verblieben waren. Danach ging sie zu ihrem Auto zurück und fuhr davon.

Zwar wurde die Frau dabei von einem Zeugen beobachtet, der sich bei der Polizei meldete. Trotzdem blieb dieser Fall ungeklärt.

Warum so viele Autofahrer Unfallflucht begehen, begründet die Polizei mit den Kosten: Die Reparatur am fremden Auto kostet Geld, und die Versicherungsprämien steigen. Ein weiterer Grund ist, dass der Autofahrer nicht hätte fahren dürfen, etwa wegen Alkohol- oder Drogenkonsums. Andere Flüchtige seien ohne Führerschein unterwegs oder hätten es schlichtweg zu „eilig“, um sich der Verantwortung zu stellen. Fahrerflucht ist eine weit verbreitete Unart – wohl reden sich viele damit heraus, dass es doch jeder mache und man nicht als einzig Ehrlicher zahlen wolle.