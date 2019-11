Rems-Murr-Kreis Jobabbau: IG Metall prangert planlosen „Mega-Rausschmiss“ an

Der Betriebsratsvorsitzende Gürhan Ag hat eine Ahnung, was auf die 950 Beschäftigten bei Bosch Verbindungstechnik in Waiblingen zukommen könnte. Die Arbeitsplätze in diesem Werk hängen am Auto. Ag weiß, dass die Transformation vom Verbrennungs- zum Elektroantrieb kommen wird. Die Frage ist, in welchem Zeitraum dieser Umbruch stattfindet – und auf wessen Rücken. Vergibt Bosch die Fertigung der neuen Produkte nur noch in Niedriglohnländer, kommen keine neuen Aufträge nach Waiblingen und die Produktion schrumpft. Es fallen Jobs weg. Der Bosch-Betriebsrat fordert, dass diese Transformation fair und sozial stattfindet.

10 000 Demonstranten erwartet

Die IG Metall rechnet am Freitag nächster Woche mit „10 000 plus x Demonstranten“, sagt Matthias Fuchs, Geschäftsführer der IG Metall Waiblingen. Mehr als 700 Metaller werden aus den Betrieben im Rems-Murr-Kreis nach Stuttgart fahren. Die Transformation in der Automobilindustrie, die Digitalisierung, die nicht nur die Produktion rationalisiert, sondern auch die Büros erreicht, sowie eine schwache Konjunktur sind Fakten, an denen nicht zu rütteln ist. Die Wirtschaft in der Region Stuttgart hängt am Auto. Sie ist im Umbruch. Für Matthias Fuchs lautet die Schlüsselfrage, wie der Wandel gestaltet wird. „Menschen und Familien sind wichtiger als Profitmaximierung“, gibt Fuchs die Maxime vor. Er befürchtet aber, dass viele Unternehmen nach einem Jahrzehnt guter Geschäfte und Rekordrenditen jetzt eben nur zu den alten Plänen aus dem Giftschrank greifen. Anstatt kluge Zukunftsperspektiven zu entwickeln, werde der Rotstift angesetzt. Anstatt über neue Produkte nachzudenken, werde gekürzt, geschrumpft, abgebaut. „Anstelle von Weitsicht und sozialer Verantwortung regieren Engstirnigkeit und das Streben nach kurzfristigem Profit.“

"Das ist der Skandal!"

Die Transformation trifft aber nicht nur die Beschäftigten in der Automobilindustrie, sagt Jürgen Voag, Betriebsratsvorsitzender von Bosch Power Tools in Murrhardt. Für die Montage von Elektrowerkzeugen mit Akku seien künftig weniger Leute nötig als für die Fertigung von Werkzeugen mit Kabeln. Und Bosch in Murrhardt beliefert zudem die Autoindustrie mit Industriewerkzeugen. Voag fragt sich, was mit den Menschen passiert, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Er befürchtet, dass Bosch kurzfristig an die Rendite denkt und weiter rationalisiert und automatisiert, statt mit neuen Ideen für neue Jobs zu sorgen.