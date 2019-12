Rems-Murr-Kreis Kabinett stellt Weichen für Bahnhofssanierungen im Kreis

Stuttgart. Damit Dutzende sanierungsbedürftige Bahnhöfe in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren barrierefrei umgebaut und in Schuss gebracht werden können, hat das Kabinett die Weichen gestellt. Zu den Bahnhöfen, die modernisiert werden sollen, gehören auch Waiblingen, Schorndorf, Backnang, Urbach und Sulzbach.