Rems-Murr-Kreis Kappelbergtunnel Richtung Stuttgart zwei Nächte gesperrt

Waiblingen.

Der Kappelbergtunnel wird in den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag jeweils in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Grund dafür sei der Austausch defekter Ventilatoren. Die Sperrung beginnt am Dienstag, 31. März, um 23 Uhr und endet am Mittwochmorgen, 1. April, um 5 Uhr. In der darauffolgenden Nacht gilt die Sperrung zu denselben Uhrzeiten. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Fellbach-Süd ausgeleitet. Die Umleitungsstrecke sei ausgeschildert und führe über die alte B 14 durch Fellbach und Bad Cannstatt.