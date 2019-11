Rems-Murr-Kreis Kassenbon-Wahnsinn beim Brezelkauf

Wie wird trotz Registrierkassen geschummelt?

Dass dem aber nicht überall so ist, ist ein kein Geheimnis. Bargeld am Fiskus vorbeizumogeln, ist dort am einfachsten, wo viel Bares über die Verkaufstheke geht. Zudem laden die heutigen Registrierkassen zum Schummeln ein. Wer die Tricks kennt, kann die Eingaben im Nachhinein verändern. Das haben auch die Steuerbehörden erkannt. „Um dem entgegenzuwirken, wurde beschlossen, dass die Betriebe in Zukunft auf manipulationssichere Registrierkassen umstellen müssen“, erklärt Pressesprecherin Antje Mohrmann. Diese Kassen müssen eine technische Sicherheitsvorrichtung enthalten, die eine nachträgliche Änderung oder Löschung der erfassten Vorgänge verhindert oder nachprüfbar dokumentiert. Momentan sind solche Kassensysteme aber auf dem Markt noch nicht verfügbar. Bundesweit sind rund 2, 1 Millionen Geräte im Einsatz, von denen 1,7 Millionen Kassen umrüstbar sind.

Warum sind die Bäcker über die Bonpflicht so erbost?

Dass vor allem bei den Bäckern die Wogen hochgehen, hat einen einfachen Grund. Sie sind es, die die Schummeleien in den anderen Branchen ausbaden müssen. Die Wirte halten hingegen die Füße still, was sich Rainer Ohl damit erklärt, dass die meisten Gaststätten schon heute Kassenbons und Belege ausdrucken. „Für das Gros unserer Mitglieder ändert sich nichts“, sagt der Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststätten-Verbandes (Dehoga) in Stuttgart.

Die Belegausgabepflicht soll sicherstellen, dass ein Kaufvorgang auch wirklich in die Kasse eingegeben wird. „Werden Kaufvorgänge gar nicht erst eingetippt, hilft auch das beste Sicherheitssystem nicht weiter“, so das Finanzministerium. Dies bedeutet, dass der Händler in jedem Fall einen Bon ausdrucken und der Kundschaft anbieten muss. Die Belege seien wichtig für die Kassenprüfer und bei unangekündigten Kassennachschauen wichtige Erkenntnisquellen, denn mit diesen lassen sich dann im Abgleich mit den registrierten Vorgängen in der Kasse eventuelle Manipulationen leichter feststellen.

Wie schaut es eigentlich auf dem Wochenmarkt aus?

Doch wie soll die Bonpflicht am Freibad-Kiosk funktionieren, wo große Mengen an Getränken und Imbissen in kürzester Zeit über die Theke gehen? Wie beim Bäcker, der in den Schulpausen Brötchen und süße Stückle verkauft?

„Ausnahmen zur Belegpflicht können vorgesehen werden, wenn die Belegpflicht unzumutbar ist“, schreibt das Finanzministerium. Allerdings sei die Schwelle hoch. „Denkbar wären zum Beispiel Ausnahmen bei Verkaufsständen auf Wochenmärkten oder für Vereine, die auf dem Sommerfest Kuchen verkaufen“, werden konkrete Beispiele genannt. Denn diese Verkäufer haben in aller Regel keine Registrierkassen, sondern Geldkassetten. Hierzu könne beim örtlichen Finanzamt ein Befreiungsantrag gestellt werden.

"Das wird völlig überflüssige Müllberge produzieren"

„Bei den Gewerbetreibenden, die ohnehin Registrierkassen betreiben müssen, ist es jedoch grundsätzlich kein unzumutbarer Aufwand, dass ein Beleg für den Kaufvorgang gedruckt wird.“

Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, wird grundsätzlich: „Das wird völlig überflüssige Müllberge produzieren.“ Es werde auf der einen Seite über Umweltschutz und weniger Coffee-to-go-Becher geredet, aber auf der anderen Seite würden Müllberge aus beschichtetem Papier produziert.

Aneinandergeheftet reichen die Bons der 11 000 Bäcker in Deutschland übrigens ganze 25-mal um die Erde oder zweieinhalbmal von der Erde bis zum Mond. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz bewertet Thermopapiere sogar als gesundheitsschädlich, da es häufig hormonähnlich wirkende Bisphenole enthält, und fordert gesundheitlich unbedenkliche Alternativen zu den Bisphenolen.