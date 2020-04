Rems-Murr-Kreis KfZ-Zulassungsstelle: Ab 4. Mai ohne Termin

Rems-Murr-Kreis.

Die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle des Landratsamtes planen am 4. Mai wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen (Stand: 24.04.). Das geht aus einer aktuellen Presseerklärung hervor. Bürgerinnen und Bürger können dann wieder ohne Termin in die Zulassungsstellen in Waiblingen, Backnang und Schorndorf kommen. Gleiches gilt für die Führerscheinstelle in Waiblingen.