Rems-Murr-Kreis KfZ-Zulassungsstelle vergibt wieder Termine

Dringede Fälle bei der Terminvergabe vorrangig behandelt

Seit dem 17. März waren in den Zulassungsstellen Backnang und Schorndorf nur Termine für Autohäuser und für Privatpersonen mit besonders dringenden Anliegen möglich. Aufgrund der zusätzlich getroffenen Schutzmaßnahmen könne das Angebot ab Montag schrittweise erweitert werden. Dringede Fälle werden jedoch bei der Terminvergabe weiterhin vorrangig behandelt. Daher seien Wartezeiten nicht immer vermeidbar.

Ab Montag, 27. April, können Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu den Außenstellen in Schorndorf und Backnang auch wieder in die Kfz-Zulassungsbehörde in Waiblingen kommen – jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Auch bei der Fahrerlaubnisbehörde in Waiblingen werden die Kapazitäten der Terminvergabe ab dem 27.04. ausgebaut. Ab dann sind Vorsprachen nach Terminvereinbarung nicht mehr nur in dringenden Notfällen möglich. Dennoch wird auch hier nach Dringlichkeit priorisiert.

So vereinbaren Sie einen Termin

KfZ-Zulassungsstelle: Vereinbaren Sie einen Termin per E-Mail unter kfz-zulassung@rems-murr-kreis.de. Geben Sie dabei den Grund des Besuchs und die jeweilige Dienststelle an. Telefonisch sind die Zulassungsstellen zu den gewohnten Zeiten wie bislang weiterhin für Anfragen und Auskünfte zu erreichen.

Führerscheinstelle: Vereinbaren Sie Termine per Mail unter fahrerlaubnis@rems-murr-kreis.de. Alle anderen Ämter können Sie im Rahmen des eingeschränkten Dienstbetriebs telefonisch oder per Mail kontaktieren. Weitere Informationen finden sie auf www.rems-murr-kreis.de.