Rems-Murr-Kreis Kinderpornografie: Fallzahlen steigen enorm

Fürs Strafmaß spielt es letztlich keine Rolle, ob ein Verdächtiger 10 000 oder 15 000 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten besitzt. Ermittler könnten – theoretisch – die Auswertung des Materials ab einer bestimmten Grenze abbrechen. Beim Polizeipräsidium Aalen geschieht das nicht, betont Reiner Möller, der seit 1. August das Präsidium leitet. Das Material sei in Gänze zu sichten, „weil man sonst Missbrauchsfälle, die auf dieser Festplatte drauf sind, gar nicht erkennen würde, sie aber theoretisch erkennen könnte. Und das kann nicht sein.“

Ein Tatverdächtiger hat vielleicht zunächst Tausende Bilder gesammelt – und erst später eigenen Missbrauch dokumentiert. Diese Dateien könnten den Nachweis liefern für einen „möglicherweise andauernden Missbrauch“, so Andreas Krombacher, Sprecher am Landeskriminalamt, das sich ebenfalls fürs vollständige Auswerten aller Daten einsetzt. Gleichwohl: „Die immer größer werdende Zahl gespeicherter kinder- und jugendpornografischer Dateien stellt die sachbearbeitenden Dienststellen immer wieder vor große Herausforderungen“, wie Krombacher in seiner Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung schreibt.

„Gigantisch große Anzahl von Bildern und Videos“

Von einer „gigantisch großen Anzahl von Bildern und Videos“ spricht Reiner Möller. Einschlägige Bilder und Videos sind leicht übers Internet zu beschaffen. Sehr einfach lassen sich Dateien austauschen, kopieren, weiterverbreiten.