Rems-Murr-Kreis Kita-Gebühren: Was hinter dem Gratis-August steckt

„Nur eine Umrechnung und ein psychologischer Faktor“

Der Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky hat dafür das passende Wort: Milchmädchenrechnung. Seine Stadt gehört mit Schorndorf, Fellbach und Kernen zu jenen Kommunen in unserem Vergleich, in denen die Eltern für zwölf Monate zahlen müssen. In Korb, Winnenden und Weinstadt wird im August kein Beitrag erhoben. Hesky bezieht seine Aussage auf Zahlen des Städtetags und des Gemeindetags. „Dort ist zu erkennen, dass die 11-Monats-Erhebungsweise nur eine Umrechnung und ein psychologischer Faktor ist.“

In Waiblingen sind die Kitas in den Sommerferien auch nicht durchgängig geschlossen. Die eine Hälfte hat in den ersten drei Sommerferienwochen nicht geöffnet, die andere in den letzten drei. Hesky gibt zu bedenken, dass das Personal auch in den Ferien bezahlt wird und die weiteren Betriebskosten trotzdem anfallen. Üblicherweise ist der Gratis-Monat laut Hesky eher in kleinen Städten und Gemeinden und im ländlichen Raum anzutreffen. „Häufig wollte man sich einfach die Nachfragen oder Beschwerden der Eltern ersparen, warum man in den Kita-Sommerferien Gebühren bezahlen soll.“