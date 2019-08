Rems-Murr-Kreis Kleine Buchhandlungen trotzen dem Trend

Fellbach. Viele kleine Buchhändler mussten aufgeben. Nur wenige Läden halten dem Wandel in der Branche tapfer stand. Sie setzen auf persönliche Beratung, lokale Veranstaltungen, Leseförderung – und Online-Shops oder Bestellung per Whatsapp. Auf diese Weise können Kunden in der Buchhandlung stöbern wie früher und dennoch die Vorteile des Internets nutzen.