Rems-Murr-Kreis Klimaschutz-Wünsche der Bürger: Mehr ÖPNV und Unverpackt-Läden

Mehr Solarenergie und Vorbilder in der Politik

Sechs Wünsche drehten sich um einen Ausbau der Solarthermie- und Photovoltaikanlagen, fünf waren allgemein für den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien. Beim Thema Bildung sollte Klimaschutz als Schulfach oder in Projektfach in die Schulen einziehen. Von der Politik erwarteten sich Bürger auch mehr Akitivität in Sachen Klimaschutz, gerne auch als Vorbildrolle der öffentlichen Verwaltung.

Laut Einschätzung von Landrat Dr. Sigel setze man im Kreis schon auf die richtigen Themen: "Wir haben mit der Tarifzonenreform bereits einiges erreicht: Konkret ist das Bus- und Bahnfahren einfacher und günstiger geworden. Das ist eine nachhaltige Investition des Landkreises in den Klimaschutz".

Die Aktionswoche Klimaschutz

Bunt und abwechslungsreich hat die „Aktionswoche Klimaschutz“ mit Kinofilmen, Workshops, Vorträgen vielfältige Ansätze für alternatives Wirtschaften, klimabewusstes Leben und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt gerückt. Die Aktionswoche wurde unterstützt von 20 Bündnis-Partnern, der Stadt Waiblingen, dem Landkreis sowie von mehreren Firmen und Kooperationspartnern. Markus Koch, Sprecher des Aktionsbündnisses Klimaschutz Rems Murr, zeigte sich zufrieden. Alle Kinoabende seien gut besucht gewesen und an den Abenden mit Schülervorstellungen im Schwanen und in Schorndorf hätten ebenfalls viele den Weg ins Kino gefunden. Elf Interessierte besuchten am Mittwoch beim nachhaltigen Spaziergang Winnender Unternehmen (POIS, Lavendula, Biobäcker Weber, Weltladen, Green Lavadee) und lernten aus erster Hand Herausforderungen mit Fair Trade kennen sowie den Alltag mit umweltfreundlichem Handel und Produktionsweisen. Zehn Interessierte ließen sich von Florian Keimer von der Demetergärtnerei Großhöchberg das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft erläutern.