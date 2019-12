Rems-Murr-Kreis Kohlendioxid-Ausstoß im Kreis sinkt

Wenig Kraftwerke und Industrie = weniger Emissionen

Die Landeshauptstadt Stuttgart kommt beim Pro-Kopf-Ausstoß auf 4,9 Tonnen. Hier tragen die Emmissionen aus dem Verkehrsaufkommen allerdings knapp 35 Prozent bei (1079 Tonnen). Je weitere 23 Prozent fallen auf Private Haushalte, Dienstleistungen und Gewerbe und 30 Prozent auf Industrie und Kraftwerke.

In 946 Gemeinden (knapp 86 %) lagen die Emissionen je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt. Die übrigen 155 Gemeinden Baden-Württembergs bewegten sich folglich über dem Landesdurchschnitt von 6,2 Tonnen je Einwohner, wobei die Werte zwischen 1,2 Tonnen je Einwohner und 205,2 Tonnen je Einwohner stark streuen.

Der Hauptgrund für die breite Streuung sei laut statistischem Landesamt die starke regionale Konzentration der Emissionen aus Kraftwerken und Industrie, die landesweit durchschnittlich 2,5 Tonnen CO 2 je Einwohner emittieren. In Kommunen mit sehr niedrigen CO 2 -Emissionen je Einwohner spielen Kraftwerke und Industrie als Sektoren keine oder nur eine unbedeutende Rolle. Umgekehrt errechnen sich vor allem an Standorten von Kohlekraftwerken überdurchschnittlich hohe Pro-Kopf -Emissionen von teils erheblich mehr als 30 Tonnen.

*(nach Quellenbilanz)