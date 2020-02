Rems-Murr-Kreis Kommt die nächste Bierkönigin aus dem Kreis?

Die 20-jährige Abiturientin Nadine aus Waiblingen trinkt demzufolge am liebsten Pils. "Ich liebe das heimische Bier und die Stimmung auf Volksfesten. Als ehrliche, offene und abenteuerlustige Person bezeichne ich mich selbst und denke daher, dass ich bestens für dieses Amt geeignet wäre", schreibt sie.

Als Bierkönigin würde ich mich sehr freuen, in Baden-Württemberg unterwegs sein zu dürfen, die Menschen in den Brauereien kennen zulernen und unsere Biere stolz zu repräsentieren", schreibt Kandidatin Anna aus den Berglen. Für ein Lieblingsbier kann sie sich nicht so recht entscheiden: Pils, Weizenbier, Biermischgetränke - "unser Bier ist für alle da!" Als Beruf hat die 22-Jährige "Change Lingerie Sales Assistent" angegeben.

Die 28-jährige Laura aus Kernen, Angestellte im öffentlichen Dienst, schreibt: "Ich habe unheimlich Lust auf dieses Amt weil es einfach zu mir passt. Das Bier, das Dirndl, diese begeisterte Lebenseinstellung. Ich sehe es als meine künftige Aufgabe euch die Vielfalt unserer baden-Württembergischen Biere mit ihren 1000 verschiedenen Sorten zum Genuss zu bringen." Selbst trinkt sie offenbar besonders gerne Pils und Mischgetränke. "Bier kann so viel mehr sein als nur eine Halbe und eine Maß."

Das große Finale

Bei der Finalveranstaltung am 3. Mai werden die Finalistinnen mittels verschiedener Aufgaben sowie einem kleinen Wissenstest von einer Jury bewertet. Noch am gleichen Tag wird die Baden-Württembergische Bierkönigin mitsamt ihrer als Verstärkung sowie Vertretung fungierenden Baden-Württembergischen Bierprinzessin gekrönt und im Göckelesmaier Festzelt in Stuttgart der Öffentlichkeit präsentiert.