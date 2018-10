Rems-Murr-Kreis Kreis kämpft gegen vermüllte Container-Plätze

Waiblingen. Es ist „eine Schweinerei“, man sehe sich nur an, was er da fotografiert habe: Erich Theile reckte das Handy empor – übel vermüllte Papier- und Altglas-Container in Fellbach. Da müsse man doch was machen! Eine Patentlösung indes fand sich fürs Erste nicht bei der Verwaltungsratssitzung der „Abfallwirtschaft Rems-Murr“.