Rems-Murr-Kreis Kriminalitätsstatistik: Mehr Gewalt im Kreis

In Großstädten mag es „no go areas“ geben, also Gebiete, die man als braver Bürger besser meidet. Solche Gegenden gibt’s im Rems-Murr-Kreis nicht, betont Polizei-Pressesprecher Holger Bienert: „Sie können sich überall aufhalten und sich sicher fühlen.“

Betrüger am Telefon

Die Zahl der Straftaten hat im vergangenen Jahr im Rems-Murr-Kreis insgesamt zugenommen. Damit ist erstmals wieder seit 2015 ein Plus zu verzeichnen. Nicht allein die Zunahme von Gewaltdelikten ist dafür verantwortlich: Es gab erheblich mehr Versuche von Betrügern, ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Betrugsmaschen dürften den meisten Menschen inzwischen bekannt sein, denn nur selten übergibt noch jemand tatsächlich Geld an Fremde an der Haustür. Weit verbreitet sind Anrufe angeblicher Polizeibeamter und vorgeblicher „Enkel“. Seit 2019 geht jeder erfasste Anruf dieser Art als Betrugsversuch in die Statistik ein und gilt nicht mehr nur als Vorbereitung einer Straftat.

Die guten Nachrichten: Bei einer ganzen Reihe von Deliktsfeldern sind Rückgänge der Fallzahlen zu verzeichnen. Weniger Diebstähle, weniger Einbrüche und vor allem deutlich weniger Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sind in der Jahresstatistik 2019 verzeichnet. 240 Fälle wurden im Rems-Murr-Kreis gezählt, rund zwölf Prozent weniger als im Jahr davor.

Häusliche Gewalt: Hohe Dunkelziffer

Mit „häuslicher Gewalt“ sind Straftaten in der Familie oder im engsten persönlichen Umfeld gemeint. Es geht um Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung, Freiheitsberaubung und Erpressung. Täter sind meist Partner oder ehemalige Partner (auch Frauen) sowie Familienangehörige.

„Über das genaue Ausmaß von Gewalt im sozialen Nahraum lässt sich keine gesicherte Aussage treffen. Es muss von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen werden“, so die Polizei.

Zum „operativen Opferschutz“ zählen eine Vielzahl von strukturierten Maßnahmen, „um massive Gewaltfälle bereits frühzeitig im Vorfeld erkennen und entsprechend agieren zu können“.

Ein Täter kann auch dann einer Wohnung verwiesen werden, wenn ihm die Wohnung gehört oder er der Mieter ist.

Fragen an Polizeipräsident Reiner Möller

Die Pressekonferenz fiel aus: Dieses Jahr hat das Polizeipräsidium Aalen die Jahresstatistik wegen der Corona-Krise notgedrungen per Mail verschickt. Ergänzende Fragen beantwortete Polizeipräsident Reiner Möller am Telefon:

Es gibt mehr Gewalt im öffentlichen Raum, das zeigen die Zahlen deutlich. Warum ist das so, warum nimmt die Gewaltbereitschaft zu?

Es hat sich einiges verändert. Bis letztes Jahr waren die Diebstahlsdelikte dominierend - jetzt sind es die Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum. Sie machen inzwischen rund 40 Prozent der Straftaten aus. Die Gewaltbereitschaft steigt in allen Bereichen, der Respekt nimmt ab. Warum das so ist - tja, ich bin kein Verhaltensforscher. Es gibt viele Gründe. Ein wichtiger ist, dass die Einstellung der Menschen sich gewandelt hat.

Einbruchkriminalität steht bei der Polizei seit Jahren im Fokus, und jetzt ist die Zahl der Einbrüche schon wieder zurückgegangen. Aber es gab mehr Gewalttaten. Waren die Schwerpunkte in der Polizeiarbeit 2019 falsch gesetzt?

Nein. Auch die Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum hatten wir 2019 als Schwerpunkt im Blick - und das bleibt auch so. Beim Wohnungseinbruchdiebstahl verzeichnen wir zwar seit dem Jahr 2014, als es sehr viele Einbrüche gab, eine erfreuliche Entwicklung. Die Zahlen gingen kontinuierlich zurück. Aber mein Ziel ist, aufs Niveau von 2008 zu gelangen. Damals hatten wir noch weniger Einbrüche als jetzt. Einbrüche betreffen den persönlichsten Bereich der Menschen, das hinterlässt Spuren.

Was plant die Polizei, damit sich der Zuwachs der Gewaltkriminalität nicht weiter fortsetzt?

Wir werden weiterhin entschieden eingreifen. Aber wir sind auch von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen abhängig. Letztlich geht es um die Frage, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir uns verhalten, auf welche Art wir miteinander kommunizieren - auch im Internet. Alle gesellschaftlichen Partner müssen mit ins Boot, damit ein guter Umgang gelingt. Die Medien sind gefragt, die Kommunen, die Sozialverbände - alle.

Zurzeit ist nirgends was los - Corona-Ruhe, sozusagen. Baut die Polizei jetzt Überstunden ab?

Wir lassen es den Kollegen frei, ob sie das möchten. Gerade jetzt ist es allerdings wichtig, dass die Polizei und die Ordnungsbehörden präsent sind. Wir schicken im Moment alle Kolleginnen und Kollegen, die im Innendienst abkömmlich sind, raus, um in diesen Krisenzeiten Präsenz zu zeigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger möglichst zu stärken.