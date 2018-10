Rems-Murr-Kreis Ladendiebe richten immensen Schaden an

Einmal hat ein Dieb im Baumarkt eine fein säuberlich verpackte Bohrmaschine in einem Farbeimer versenkt, erzählt Polizeihauptkommissar Klaus Ebner. Diese Vorgehensweise zählt zum „Deckeltrick“, und der lässt viele weitere Varianten zu.

Ebners Rat: In jedem Fall Anzeige erstatten. Es stimmt schon, bestätigt er, die Staatsanwaltschaft kann solche Fälle einstellen, sofern jemand zum ersten Mal erwischt worden ist. Aber: Beim zweiten Mal kann’s anders ausgehen.

Ladendiebe stammen „aus allen sozialen Schichten“, berichtet Ebner, sprich: Längst nicht jeder, der klaut, ist von Not getrieben. Es geht schlicht um „den Kick“, und unter sehr jungen Dieben häufig um Prestige: Manch ein Mitschüler kann einen Hunderter ausgeben, als wär das nichts, während andere sich die gängigen Statussymbole nicht leisten können. Klaus Ebner möchte das nicht als Entschuldigung verstanden wissen – nur als Erklärung.

Er rät Einzelhändlern zu einer Vielzahl vorbeugender Maßnahmen: Warensicherungen auch an weniger teuren Produkten anbringen. Den Verkaufsraum übersichtlich gestalten. Überwachungstechnik und Spiegel einsetzen. Sofern machbar, zumindest zeitweise Detektive beschäftigen. Ergreifungsprämien ausloben – ja, auch das. Eine solche Prämie können auch ehrliche Kunden erhalten, die einen Dieb beobachten und melden. Ebner glaubt, dass der eine oder andere Dieb von seinem Vorhaben ablässt, wenn er in einem Laden Schilder sieht mit Hinweisen auf solche Prämien.

Geschäftsinhaber dürfen einen Dieb festhalten

Bester Komplize der Diebe ist die Personalnot im Einzelhandel. In Discountern, und nicht nur dort, flitzen Beschäftigte zwischen Kasse, Lager und Regalen dauernd hin und her. Es bleibt keine Zeit, ein Auge auf die Kunden zu haben.

Einen potenziellen Ladendieb kann man eventuell am Verhalten erkennen, sagt Klaus Ebner. Häufiges Umschauen gehört zum Verhaltensmuster von Tätern. Sie halten sich besonders lange in einer Abteilung auf, tauchen mehrmals im Geschäft auf, haben große Taschen oder Rucksäcke bei sich, tragen besonders weite Kleidung. Zu jeder Zeit nutzen sie Gelegenheiten – doch es gibt Schwerpunkte.

In der Mittagszeit sind mehr Diebe unterwegs als sonst, weil sie darauf spekulieren, dass wegen der Pausenzeit weniger Personal aufpasst. In der Zeit vor Geschäftsschluss rechnen Diebe mit nachlassender Aufmerksamkeit des Personals, und wenn wie vor Feiertagen oder in der Vorweihnachtszeit besonders viel los ist, kommt ihnen das natürlich entgegen.

Geschäftsinhaber wie Angestellte dürfen einen Ertappten zwar nicht durchsuchen, aber ihn festhalten und ihm gar mit Gewalt das Diebesgut abnehmen, erklärt Klaus Ebner. In der Regel gilt ein Diebstahl dann als vollzogen, wenn der Betreffende ohne zu bezahlen die Kasse passiert hat.

Ein Ladendieb ist auch ein Mensch, wenn auch manchmal ein sehr aufgebrachter. „Nicht durch lautes oder forsches Auftreten des Diebes verunsichern lassen“, rät Klaus Ebner.

Wird ein Täter handgreiflich oder ist gar mit Waffeneinsatz zu rechnen, sieht die Sache anders aus: Sich selbst gefährden, das macht keinen Sinn. Also den Dieb lieber ziehen lassen – und sich sein Aussehen so gut es geht einprägen.

Recht regelmäßig berichtet die Polizei von renitenten Dieben. Ende September hat ein 50-Jähriger in einem Drogeriemarkt in Waiblingen eine Angestellte am Arm verletzt und eine weitere umgestoßen, um sich mitsamt zwei geklauten Parfums aus dem Staub machen zu können. Sein Vorhaben misslang.