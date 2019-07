Rems-Murr-Kreis Lärmende Uralt-Flieger meiden jetzt das Remstal

Die Remstäler können sich freuen: Querten im vergangenen Herbst noch fast allabendlich in großer Höhe uralte Frachtflugzeuge im Auftrag der Bundeswehr den Remstäler Himmel, ist’s inzwischen still geworden. All jene Gegenden, in denen die Presse kritisch über die Flüge berichtete, werden von den einst von der Bildzeitung als „Russenschrott“ betitelten Antonovs inzwischen weiträumig umflogen. Doch wo sind sie hin, fragte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Claus Paal, der im vergangenen Jahr beim Verteidigungsministerium sehr kritisch anfragte, weshalb die Bundeswehr so alte, durch Ausfälle, Abstürze, Brandkatastrophen und Abgase jenseits aller Normen bekannt gewordene Flieger für die UN-Mission in Mali nützt.

Zur Erinnerung: Die Bundeswehr flog die Antonovs mit der Typenbezeichnung AN 12B nicht selbst, sondern ließ fliegen. Und zwar durch einen Subsubunternehmer. Die Bundeswehr hatte die Versorgungsflüge an die DB Schenker, eine Tochter der Deutschen Bahn, weitergereicht, die ihrerseits die ukrainische Charter-Airline Cavok Air damit beauftragte, das von den Soldaten benötigte Material zu transportieren. Und diese Airline flog von Leipzig die kürzeste Strecke, nämlich über Leutenbach, Winnenden, Korb und Weinstadt und Rommelshausen bis weiter nach Ghardaia in Algerien.

„Lärm nicht hinnehmbar“, „Fluggerät nicht zeitgemäß“

Claus Paal regte damals an, „Ersatz zu suchen“. Er sagte, der Lärm sei „nicht hinnehmbar“, die Rußwolken „nicht zu rechtfertigen“, das Fluggerät sei „nicht zeitgemäß“ und gehöre „aus dem Verkehr gezogen“. Und Claus Paal wandte sich an die Presse (wir berichteten am 7. September 2018). Die Pressestelle des Bundesverteidigungsministeriums erklärte damals auf Anfrage: Die Logistik der Bundeswehr nutze die Kapazitäten des freien Marktes, die Routen, die Transportmittel, Zwischenstopps und Landungen planten die zivilen Unternehmen. Sprich: Die Bundeswehr sah sich in Bezug auf Lärm, Umweltverschmutzung und Sicherheit nicht in der Verantwortung.