Rems-Murr-Kreis Lange Schlangen vor den Kfz-Zulassungsstellen

Auch Werner Weng aus Remshalden wollte am Montagmorgen ein Fahrzeug in Waiblingen anmelden, ließ es dann aber doch sein: „Ich hatte mit einem großen Ansturm gerechnet und stellte mir vor, dass ich eine Nummer ziehe, zwischenzeitlich etwas anderes erledige und dann zur Anmeldestelle zurückkomme. Dann sah ich eine Schlange, die bis auf das Parkhaus reichte. Als ich im ersten Drittel der Schlange jemanden fragte, wie lange er schon wartete, sagte er: Bereits über zwei Stunden.“

Am Anfang der Schlange hätten zwei „Polizisten“ (Mitarbeiter der Ortspolizei beziehungsweise des Ordnungsamtes) gestanden, die Nummern vergaben. „Für mich hätte das bedeutet, bei Sommerregen am Ende der Schlange anzustellen. Nach rund drei Stunden hätte ich eine Nummer bekommen. Dann beginnt die eigentliche Wartezeit.“ Ein „versierter Manager“ hätte hier sicher eine kundenfreundliche Lösung planen können, findet Werner Weng. „Dieser Service ist eine Dienstleistung, die sich das Landratsamt von ihren Kunden vergüten lässt. Dann kann man erwarten, dass man nicht einen Vormittag im Regen stehen muss.“

Die Geduldigen kamen ans Ziel

Am Montag gegen 11 Uhr vor dem Landratsamt in Waiblingen. Die Leute stehen immer noch bis hoch zur Villa Roller. Aber gesittet, mit Abstand und ganz offensichtlich geduldig. Ronja Fischer hält ein neues Kennzeichen in den Händen. Sie ist endlich fertig geworden. „Ich wusste nicht, dass die Zulassungsstelle schon um 6.30 Uhr aufmacht, dachte erst um 8.30 Uhr wie gewöhnlich, und bin extra früher um 7.45 Uhr gekommen, habe insgesamt aber über drei Stunden gebraucht.“ Ronja Fischer hatte mit Wartezeiten gerechnet. Mit so langen jedoch nicht. Die 29-Jährige ist von Tübingen nach Waiblingen gezogen. Es ging ihr um eine Ummeldung des Autos. Sie ist erleichtert, dass dies endlich geklappt hat.

Eftichia Pergamali (65) aus Waiblingen hat die Hälfte der Schlange hinter sich. „Ich warte seit etwa einer Stunde und habe mindestens noch genauso viel Wartezeit vor mir. Ich habe aber keine andere Wahl und da ich schon im Ruhestand bin, habe ich ja auch Zeit.“ Seit fünf Wochen wollte sie ein Auto wieder anmelden. „Die Termine waren aber schnell vergeben und ich als Privatperson bekam keinen.“ Deshalb ziehe sie die Kfz-Zulassung nun am Tage der Wiedereröffnung trotz der langen Wartezeiten durch.

Rund zehn Wartende hinter ihr stehen um 11.15 Uhr Mohammed Janser (20) und seine Mutter. Sie kommen aus Backnang, dachten, die dortige Zulassungsstelle habe noch geschlossen. „Einen Termin haben wir seit ein paar Wochen nicht bekommen. Wir wollen einen Neuwagen zugelassen bekommen.“ Bis jetzt sei alles in Ordnung, die Leute seien geduldig, niemand schimpfe.

Gegen Mittag habe der Andrang in Waiblingen, als auch in Schorndorf und Backnang nachgelassen, „so dass lediglich geringe Wartezeiten bestanden“, bilanzierte denn auch Martina Keck, Pressesprecherin des Landratsamts am Montagnachmittag. Ihr Tipp: In der Mittagszeit werde wohl auch in den kommenden Tagen in den Zulassungsstellen am wenigsten los sein.

Drinnen alle Schalter besetzt, draußen Regenschirme ausgeliehen

„Alle 13 Schalter waren vormittags in Waiblingen durchgängig besetzt. Weitere zusätzliche Zulassungsvorgänge wären nicht umsetzbar gewesen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt (14.15 Uhr) konnten allein in Waiblingen circa 300 Kundinnen und Kunden bedient werden“, so Keck. Sie schätzte, dass sich diese Zahl im Laufe des Montags auf mindestens 400 erhöhen würde. In den Außenstellen wurden in Backnang rund 100 Kunden und Kundinnen und in Schorndorf 80 bis 90 Kunden und Kundinnen bis zum jetzigen Zeitpunkt bedient.“ Im Moment bestehe eine Wartezeit von circa 20 Minuten, sagte Keck gegen 14.15 Uhr.

Die Zulassungsbehörden hätten mit dem Andrang gerechnet und sich darauf „auf Grundlage eines komplexen Konzeptes vorbereitet. Hierzu gehören zusätzliche Lotsen und ein vor Ort tätiger Sicherheitsdienst, Bodenmarkierungen und ein Personenleitsystem“, da jederzeit die Steuerung des Kundenaufkommens innerhalb des Gebäudes und die Einhaltung der Mindestabstandsregeln sichergestellt werden müsse. Nummern würden bereits an die vor der Tür Wartenden verteilt, bevor diese das Gebäude betreten. Innerhalb des Gebäudes sei es nicht zu zusätzlichen Wartezeiten gekommen, abgesehen von der Zeit, die der eigene Zulassungsvorgang in Anspruch nahm.

„Es war insoweit leider nicht vermeidbar, dass sich vermehrt Personen im Rahmen einer geordneten Schlange vor dem Gebäude befinden“, sagte Martina Keck. Die meisten hätten sich jedoch äußerst positiv geäußert und die vor Ort tätigen Mitarbeitenden gerade im Hinblick auf die zusätzliche Arbeitsbelastung sehr gelobt. Um zusätzlich für Verständnis zu werben, seien am Morgen an die draußen Wartenden in Waiblingen Regenschirme ausgeliehen und eine kleine Aufmerksamkeit (Süßigkeiten) verteilt worden. „Auch dies wurde von den Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen“, so Keck.