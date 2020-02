Rems-Murr-Kreis Live: Wegen Sturmtief: Bahnen fahren bis 10 Uhr nicht

Im Rems-Murr-Kreis gilt laut Unwetterwarnzentrale nach wie vor die zweithöchste Unwetterwarnstufe, Stufe Rot.

8.30 Uhr: Zwischenbilanz der Polizei

Das Orkantief Sabine erreichte ab etwa 1 Uhr den Bereich des Polizeipräsidiums Aalen. Ab 2 Uhr wurden bis zum Morgen erwartungsgemäß hauptsächlich umgestürzte Bäume, Bauzäune, Werbeschilder und sonstige umhergeflogene Gegenstände gemeldet. Zwischen 1 Uhr und 8 Uhr gingen rund 130 Notrufe beim Führungs- und Lagezentrum ein. Mehrere Pkw wurden durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste beschädigt. Teilweise wurden auch Dächer in Mitleidenschaft gezogen. Mitunter entstanden Behinderungen durch querliegende Bäume auf Straßen. Diese wurden hauptsächlich durch Einsatzkräfte der Feuerwehren, Straßenmeistereien sowie Bauhöfen beiseite geräumt. Zu außergewöhnlichen Schadensereignissen kam es bislang nicht. Auch wurden bis 8 Uhr keine Personen verletzt.

Wegen des Orkantiefs "Sabine" ist die baden-württembergische Polizei nach Angaben des Lagezentrums im Innenministerium zwar Hunderte Male ausgerückt, größere Schäden wurden zunächst aber nicht bekannt. "Wir haben bis gegen 4.00 Uhr morgens insgesamt 420 Einsätze gezählt", sagte ein Sprecher im Lagezentrum am Montagmorgen. "Aber noch ist alles glimpflich verlaufen." Mehrere Bundesstraßen seien gesperrt worden, Dutzende Bäume stürzten um. Schwerer verletzt wurde demnach bislang niemand. "Sabine" war vom frühen Morgen an mit teilweise orkanartiger Kraft über Baden-Württemberg gezogen.

8 Uhr: Bahnen fahren frühenstens ab 10 Uhr

​​Die S-Bahn Stuttgart hat ihren Betrieb doch noch nicht aufgenommen. Die Erkundungsfahrten hätten zu viele Schäden ergeben und es werde mehr Zeit für Reperaturen benötigt. Die Betriebsaufnahme wird auf Sicherheitsgründen auf mindestes 10 Uhr verschoben, teilte das Unternehmen über Twitter mit. Auch Go-Ahead meldet, dass sie den Betrieb erst gegen 11 Uhr aufnehmen können.

Die Reisenden nehmen es laut Reporter vor Ort erstaunlich gelassen. Zumindest am Bahnhof Schorndorf. Niemand schimpft. Einige versuchen, via Handy Ersatzverkehr zu organisieren. Man habe den Eindruck, so unser Reporter, die Leute waren auf einen schwierigen Morgen vorbereitet und akzeptieren die Lage als höhere Gewalt. Vollkommen andere Stimmung als sonst bei Bahnchaos.

7.30 Uhr: Umgefallene Bäume blockieren Straßen

Auf einem Parkplatz zwischen Kaisersbach-Mönchhof und Schullandheim Mönchhof fiel ein Baum neben ein Wohnmobil. Glücklicherweise wurde laut Polizei niemand verletzt. Auch an mehreren anderen Stellen fielen Bäume um und blockieren Straßen. Von Großdeinbach Richtung Schwäbisch Gmünd ist die Strecke momentan komplett gesperrt. In Weiler zum Stein befreit die Feuerwehr gerade die Sraßen von umgestürzten Bäumen. Auch in Richtung Ebnisee sind Bäume umgestürzt, die Räumungsaktionen sind im volen Gange.

7 Uhr: S-Bahn-Betrieb erst ab 8 Uhr.

Die S-Bahn Stuttgart gab noch am Vorabend bekannt, dass der S-Bahn Betrieb am Montag zwischen 1 Uhr und 8 Uhr eingestellt wird. Die ersten S-Bahnen fahren also erst ab 8 Uhr.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewitter und Orkanböen im Kreis. Die Warnung gilt erstmal für bis 7.45 Uhr. Die Orkanböen können Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h erreichen (Bft-Skala 12).

Die Deutsche Bahn gab am Sonntag bekannt, dass sie den Fernverkehr wegen des Sturmtiefs "Sabine" nach und nach einstellt. Begonnen wurde in Nordrhein-Westfalen, teilt die Deutsche Bahn mit. Sukzessive lässt die Bahn "alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden". Für Montag und Dienstag rät die Bahn, geplante Fahrten im Fernverkehr auf einen anderen Tag zu verschieben.

Flüge am Flughafen Stuttgart annulliert

Am Flughafen Stuttgart wurden bereits am Sonntag wetterbedingt mehrere Flüge annulliert. Auch am Montag sind sämtliche Flüge bis 10 Uhr gstrichen. Die Fluggesellschaft Eurowings legt ebenfalls seit Sonntag wetterbedingt eine Pause ein.

Eltern können Kinder heute daheim lassen

Das Kultusministerium wies bereits am Samstag darauf hin, dass Eltern bzw. Erziehungsberechtigte entscheiden könnten, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen. Die Schule ist in diesem Fall zu informieren.