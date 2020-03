Rems-Murr-Kreis Machtkampf bei den Grünen: Wer beerbt Willi Halder?

Drittens, der Polit-Profi: Swantje Sperling aus Remseck, 36, ist Grünen-Mitglied seit dem 18. Lebensjahr, sitzt seit zehn Jahren im Gemeinderat, gehört dem Ludwigsburger Kreistag an, ist im dortigen Kreisvorstand der Partei, leitet das Büro der Landtagsabgeordneten Stefanie Seemann und kennt die ganze Prominenz der Landespartei aus Gremien und Konferenzen.

Alle sind für erneuerbare Energien, alle sind gegen den Nord-Ost-Ring: klar. Es geht hier nicht um programmatische Unterschiede. Es geht um die Personen.

Politik der Nadelstiche, oder: Jeder hat einen wunden Punkt

Den ersten Nadelstich des Abends setzt ganz beiläufig Christoph Mohr: Es werde schwer, Halders Direktmandat zu verteidigen, Hauptgegner Siegfried Lorek, CDU, sei „fleißig, eloquent“, lokal „anerkannt“ – und deshalb sei es „schon ein bisschen riskant, wenn man von außen reinkommt“.

Fump, das saß. Ohne ihren Namen zu nennen, hat Mohr den wunden Punkt der Remseckerin Sperling bloßgelegt. Worauf sie in ihrer Vorstellungsrede tief in der Familiengeschichte gräbt: Die Großeltern wohnten in Leutenbach, der Opa war Vorsitzender im Musikverein und hat als Handwerker, „das Kirchle in Hanweiler gebaut“. Sprich: „Ich komm von hier!“

Den präzisesten Konter aber fädelt Publikumsgast Andrea Sieber ein, Grüne aus Schorndorf – es klingt nach nichts als argloser Neugier, als sie fragt: „Christoph, du bist erst seit kurzem Mitglied“ bei den Grünen, „was hat dich dazu bewogen“?

Die CDU hat gefüllte Kriegskassen – „wie macht ihr das?"

Nun ja, sagt Mohr, „im Kreisverband“ der Grünen sei er bislang tatsächlich nicht „dabei“ gewesen aus Zeitgründen, „das gebe ich ganz offen zu“. Aber jetzt wolle er sich „einbringen“.

Fast sieht es aus, als habe er die Klippe umschifft. Doch Sieber hakt nach: „Sagst du noch g'schwind, seit wann du Mitglied bist?“ Mohr muss beichten: „Seit Januar.“

Windkraft? Super. Sozialer Wohnungsbau? Sinnvoll. Der Stammtisch scheint sich nun in Einmütigkeit zu verläppern. Bis Andrea Sieber zum Realitätstest schreitet: Wer Lorek schlagen wolle, müsse ein Jahr lang „sieben Tage die Woche Volldampf“ geben, brauche „ein Team“ aus Wahlkampfhelfern, müsse Spendengelder auftun, denn die CDU hat gefüllte Kriegskassen – „wie macht ihr das? Ich will von euch hören, was ihr uns anbietet.“ Applaus am Tisch.

„Ich gehe mit euch 'all in', wenn ihr mich wählt“

Er werde sich, antwortet Mohr, „mit Engagement einbringen, mit voller Kraft“. Es sei „klar, dass man da ein Team aufbauen muss“. Und in der heißen Phase unbezahlten Urlaub zu nehmen, sei für ihn „eine Option“. Sieber hakt ein: „eine Bedingung!“

Und Sperling? „Ich habe Erfahrung in Wahlkämpfen seit 2002“, sie habe 2011 und 2016 die Kampagne des Landtagsabgeordneten Jürgen Walter „gemanagt“, sei bereits im Gespräch mit potenziellen Sponsoren, habe ein „junges grünes Team“ im Rücken, „sechs bis acht“ Leute, auch einen „für Social Media“ – und ihren Zweitkandidaten Valentin Gauß aus Fellbach hat sie gar gleich mitgebracht zum Stammtisch. Falls sie am 24. April die interne Vorwahl gewinne, werde sie „am 25.“ den Umzug nach Leutenbach ins Haus der Großeltern anleiern und alle Mandate und Ämter im Kreis Ludwigsburg niederlegen. „Ich gehe mit euch 'all in', wenn ihr mich wählt.“

Pardauz, naiv sind nicht die Grünen; naiv ist, wer glaubt, in dieser Partei gebe es kein Gespür für Macht, Taktik, Strategie. Wer diesen Dreikampf am 24. April gewinnen will, wird nicht nur nett sein dürfen.