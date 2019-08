Rems-Murr-Kreis "Mein Herz lacht": Hilfsverein für Eltern kranker Kinder

Irgendwann in all den schweren Jahren hat sie sich mal gefragt: Warum fühle ich mich im Augenblick so gut? Warum lacht mein Herz gerade jetzt? Es war der Augenblick während – oder nach – einer kurzen Zeit, in der sie mal nur für sich selbst da war. In der sie die Angst um, die Arbeit für ihren schwerst herzkranken Sohn für ihr ganz eigenes Weilchen wegpacken konnte.

Gail McCutcheon ist eine vielbeschäftigte Frau. Ständig auf Achse und unterwegs durch die Städte, im Gespräch mit anderen Müttern, auf der Suche nach Geld, beim Ausfüllen von Förderanträgen, Planen von hoffentlich möglichen Personalstellen. Wie geht das? „Mein Sohn ist stabil“, sagt sie und lacht. Und kämpft mit den Tränen kurz danach: Was immer wieder in ihrem Kopf ablaufe, wisse keiner. Diese tiefen Gefühle könne niemand nachvollziehen. „Es gibt“, sagt Daniela, „ganz viel Verständnis. Aber so wenig richtiges Verstehen.“ Danielas Sohn hat eine sehr seltene Hauterkrankung, die schwerwiegende Folgen nach sich zieht. Daniela lebt bei Alfdorf. Für eine Familie, die so eine Erkrankung zu managen hat, ist das „am Ende der Welt“. Die Selbsthilfegruppe ist in Stuttgart, „viel zu weit weg“, sagt Daniela. „Eltern brauchen Gleichgesinnte, am besten vor der Haustür.“

Die Diagnosen spielen keine Rolle

Daniela wollte schon selbst eine Gruppe gründen, doch sie schaffte es nicht. Zu viel Arbeit neben aller Arbeit. Und dann lernte sie Gail kennen. Die Selbsthilfekontaktstelle des Landratsamts gab den Tipp. Denn Gail ist längst dabei, neben ihrer eigenen Gruppe – sie stammt aus Rutesheim und hat dort im vergangenen Jahr losgelegt – viele weitere zu initiieren.