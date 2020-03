Rems-Murr-Kreis Milder Winter: Zeckenalarm beginnt

Durch die vielen Zecken steigt das Risiko für Menschen, mit den kleinen Blutsaugern in Kontakt zu kommen, warnt der Nabu. Ungewöhnlich warme Frühlingstemperaturen von bis zu 20 Grad bereits im Februar lassen Frühblüher sprießen und Zecken mobil werden. Sie gehen häufig im hohen Gras auf „Nahrungssuche“. Dort warten sie, bis jemand vorbeiläuft und sie von ihrem Platz abstreift. Ihre „Taxis“ sind zugleich Nahrungsquelle. Die Zecken erkennen sie an Erschütterungen, Körperwärme, Atemluft und Schweißgeruch. Haben sie eine warme, feuchte Stelle am Körper erreicht, stechen sie zu. Drei bis sieben Tage lang können sich die Parasiten unbemerkt mit Blut vollsaugen, bis sie sich wieder abfallen lassen. Dabei können die Zecken auf das Vierfache ihrer eigentlichen Größe von rund drei Millimeter anwachsen. Wenn sie zustechen, können sie Krankheitserreger übertragen, die beim Menschen unter anderem Borreliose oder eine Hirnhautentzündung (FSME) auslösen.

Welche Zeckenarten gibt es?

Weltweit gibt es mehrere Hundert verschiedene Zeckenarten, in Deutschland leben mehr als ein Dutzend. Am häufigsten vertreten ist hierzulande der Gemeine Holzbock, der Erreger der Borreliose und FSME auf Menschen und Tiere übertragen kann. Rund 3500 Zecken aus sechs verschiedenen Gattungen: Das ist das Ergebnis des Zeckenaufrufs von Zeckenexpertin Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim im letzten Jahr. Unter anderem haben sich in Deutschland die Auwald- und die Schafzecke ausgebreitet, die ursprünglich aus anderen europäischen Ländern stammen. Beide Arten sind das ganze Jahr über aktiv und stechen vor allem Tiere, seltener Menschen.

Unter den untersuchten Zecken befanden sich auch Braune Hundezecken und Exemplare der tropischen Hyalomma-Zecke. Die Forscherin gibt nach der Untersuchung der eingesendeten Exemplare vorläufige Entwarnung mit Blick auf das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber und das Arabisch-Hämorrhagische Fieber: Die gefürchteten Tropenkrankheiten seien bislang bei keiner der eingesendeten Hyalomma-Zecken nachgewiesen worden. Allerdings trügen knapp ein Drittel dieser Tropenzecken den Erreger des sogenannten Zecken-Fleckfiebers in sich. Fleckfieber verursacht bei Betroffenen folgende Symptome: Hautausschlag, erhöhte Temperatur, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen.

Wie schützt man sich vor Zeckenstichen?

Das Gesundheitsamt empfiehlt, feste Schuhe, lange Hosen und lange Oberteile zu tragen, wenn man sich im hohen Gras oder in der Nähe von Gebüsch und Unterholz aufhält. Wer helle Kleidung wählt, sieht die Zecken leichter. Auch Mückenschutzmittel schützen eine Zeit lang vor Zeckenstichen. Nach einem Aufenthalt im Freien sollte der Körper nach Zecken abgesucht werden, das gilt insbesondere für Kinder. Zecken mögen zarte Haut, gerne darf es auch warm und feucht sein. Deshalb sollte man auch den Haaransatz, Hals, Ohren, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich und Kniekehle absuchen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt allen, die in FSME-Risikogebieten leben oder Urlaub machen, sich impfen zu lassen.

Was tun, wenn eine Zecke gestochen hat?

Wichtig ist, die Zecke so schnell wie möglich zu entfernen, empfiehlt der Nabu. Das kann vor einer Infektion mit Borreliose schützen, denn es dauert mehrere Stunden, bis die Erreger vom Magen-Darm-Trakt der Zecke ins Blut des Menschen übergehen. FSME-Viren werden allerdings sofort übertragen. Beim Entfernen: Hände weg von Klebstoff, Öl oder Alkohol. Stattdessen empfehlen die Experten, die Zecke mit einer Zeckenkarte oder einer Pinzette möglichst nah an der Haut zu greifen und herauszuziehen. Die Zecke beim Entfernen nicht am Hinterleib quetschen, da sonst mehr Krankheitserreger in die Blutbahn gelangen können. Die Stichstelle anschließend reinigen und desinfizieren.