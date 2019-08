Rems-Murr-Kreis Momentaufnahmen vom Hygienepranger

Gaststätten und Lebensmittelbetriebe in Waiblingen, Winnenden und Schorndorf sind in der aktuellen Liste zu finden. Spitzenreiter ist Waiblingen: Sieben der elf Betriebe auf der Liste haben dort ihren Sitz. Rückschlüsse lässt das nicht zu: Es handelt sich lediglich um eine „Momentaufnahme“, betont Martina Keck, Pressesprecherin am Landratsamt.

Den Pranger – der seitens des Landratsamtes natürlich nicht so genannt wird – gibt es bereits seit Ende Oktober 2018. Es gibt ihn wieder, muss man sagen: Bereits in den Jahren 2012 und 2013 wurden Betriebe, die bei Lebensmittelkontrollen sehr unangenehm auffielen, öffentlich benannt. Es kam zu Rechtsstreits, Lobbyisten wehrten sich vehement gegen die Veröffentlichung, und schließlich nahm sich das Bundesverfassungsgericht der Sache an: Ein Sieg für den Verbraucherschutz, das Gericht entschied pro Hygienepranger.

Wann eine Veröffentlichung erfolgt, ist immer vom Einzelfall abhängig

Das gefällt Gastronomieverbänden nicht – logisch. Immerhin dürfen beanstandete Betriebe jetzt nur noch sechs Monate lang öffentlich benannt sein; früher waren’s zwölf Monate. Ferner müssen die Verstöße „erheblich sein oder wiederholt festgestellt werden und ein Bußgeld von mindestens 350 Euro erwarten lassen“, erläutert Martina Keck. Es besteht ein „Ermessensspielraum, bei dem wir alle Umstände des Einzelfalls – natürlich auch entlastende – berücksichtigen“, heißt es in einer Antwort des Landratsamts auf eine Anfrage dieser Zeitung.