Rems-Murr-Kreis Motorradfahrern droht schärfere Überwachung

Ein Dauerärgernis für Anwohner der Hotspots wie in Weinstadt-Schnait, Schorndorf-Schlichten oder Kernen-Stetten sind die Krawallos. Biker, deren Motorräder zu laut sind, sollen mit der Aktion „Gelbe Karte“ zur Räson gebracht werden. Rein rechtlich handelt es sich um ein sogenanntes Gefährderanschreiben, mit dem das Landratsamt den auffälligen Fahrer darauf aufmerksam macht, dass sein Führerschein in Gefahr ist.

Als ausgesprochen wirksam haben sich Fahrtenbuch-Auflagen erwiesen, sagte Roman Böhnke. Gerät ein Biker in eine Radarfalle und kann aufgrund des Helms nicht identifiziert werden, so kann er darauf hoffen, ohne Bußgeld oder Punkte in Flensburg davonzukommen. Ausgesprochen lästig ist es für diese Motorradfahrer, wenn sie ein Fahrtenbuch führen müssen, um den Fahrer jederzeit feststellen zu können.

Das Landratsamt plant ferner, an den bekannten Hotspots weitere Schilder für Verkehrssicherheit und gegen Motorlärm aufzustellen. Als Standorte sind geplant:

Die Unfallzahlen mit Motorrädern sind 2018 leicht gestiegen. Im Rems-Murr-Kreis zählte das Polizeipräsidium Aalen 203 (Vorjahr: 191) Unfälle, bei denen vier (4) Personen ums Leben kamen. Rund die Hälfte der Unfälle (245) hatten die Biker selbst verursacht. Hauptunfallursache war „Geschwindigkeit“ (61 Prozent) gefolgt von „Abstand“ (13 Prozent) und „Überholen“ (elf Prozent).

Der Verkehrsclub ACE rät Bikern zum Saisonstart, auf ihre körperliche und geistige Fitness zu achten. Eine lange Winterpause ohne körperliche Ertüchtigung beispielsweise könne dazu führen, dass Biker auf anspruchsvollen Motorradstrecken plötzlich anfangen zu schwächeln. Auch habe der Winter den Straßen zugesetzt, warnt der ACE: „Es besteht erhöhte Gefahr von Schlaglöchern.“ Beispielsweise könne auch der von den Winterdiensten stammende Rollsplitt den Motorradfahrern schnell zum Verhängnis werden.

Keine neuen Radarfallen

In Sachen Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen will das Landratsamt Rems-Murr keine neuen Radarfallen anschaffen. Geprüft werden soll jedoch die Anschaffung eines „semiortsfesten Messanhängers“, wie er bis vor kurzem am Neckartor in Stuttgart stand. Dabei handelt es sich um eine mobile Radaranlage, die über längere Zeit und ohne Personal an einem Ort aufgestellt werden kann.

Zuständig ist das Landratsamt für Tempokontrollen in 17 Kommunen im Rems-Murr-Kreis, darunter in Alfdorf, Berglen, Kaisersbach, Kernen, Korb, Leutenbach, Plüderhausen, Rudersberg, Schwaikheim, Urbach, Welzheim und Winterbach.

Derzeit sind für diese Städte und Gemeinden zwei Messfahrzeuge, zwei mobile Geschwindigkeitsmessanlagen sowie zwei stationäre Messanlagen in Remshalden in Betrieb. Tempokontrollen finden statt aufgrund von Meldungen durch Gemeinden und durch Bürger sowie an Unfallschwerpunkten, die die Polizei mitteilt, und in der Nähe von Schulen, Kindergärten und Altenheimen.

Der Erfolg einer Radarkontrolle ist messbar, erklärte Ordnungsamtsleiter Roman Böhnke. Bei erneuten Messungen nach kürzerer Zeit gehen die Überschreitungsquoten deutlich zurück. „Da wenig neue Messpunkte möglich sind und die vorhandenen in ausreichender Frequenz angefahren werden können, ist die Anschaffung weiterer Messgeräte nicht sinnvoll.“