Rems-Murr-Kreis Murrbahn: Go-Ahead startet mit alten Zügen

Auch am Montag beschwerten sich einige Bahnfahrer auf der Murrbahn über Unpünktlichkeit, so zum Beispiel das Ehepaar Vollmer: „Moderne Fahrzeuge wären uns natürlich lieber, aber solange er pünktlich ankommt, sind die alten schon auch okay. Heute sind wir aber schon einige Minuten zu spät losgefahren.“

Probleme sind dem Unternehmen nicht fremd. Schon bei der Inbetriebnahme auf der Remsbahn im Juni ist es zu einigen Pannen gekommen, die die Pendler zur Verzweiflung gebracht haben: vollgestopfte Züge, nicht funktionierende Türen, Ausfälle, Verspätungen und Züge, die mitten auf der Strecke ohne jeden Grund stehen bleiben. Selbst jetzt funktioniert der Schienenverkehr auf der Remsbahn noch nicht reibungslos. Im Vergleich dazu verlief der Start auf der Murrbahn bisher sehr gut. Doch den Fahrgästen ist sofort aufgefallen, dass die vorher zweistöckigen Waggons gegen ältere Modelle ausgetauscht wurden und nicht alle sind zufrieden: „Das ist schon ein ganz schönes Klappergestell“, meint ein Fahrgast.

Einige Kunden beschweren sich über die alten Fahrzeuge

Mit solchen Beschwerden hat sich Denis Jung, die letzten Tage viel herumgeschlagen. Er ist Kontrolleur und auf dieser Fahrt Verantwortlicher für den Fahrgastservice von Go-Ahead. „Die Leute fragen schon ständig nach, warum wir mit anderen Fahrzeugen fahren“, sagt er. „Einige beschweren sich auch. Aber sobald wir erklären, warum es momentan so ist, verstehen die meisten das.“

Andere Pendler haben zwar kein Problem mit den Waggons an sich, hegen aber vor allem für den Winter Bedenken: „An sich hat sich ja nicht viel geändert“, sagt Philip Jöckel zum Beispiel, der täglich von Murrhardt nach Stuttgart fährt. „Ich bin nur gespannt, wie gut beheizt die alten Wagen sind, wenn es mal richtig kalt wird.“

Doch worin manche Fahrgäste nichts weiter als eine alte Klappermühle sehen, löst in anderen richtige Begeisterung aus. Die Eisenbahnfans Noah (14) und Sascha (13) zum Beispiel bevorzugen die momentanen Fahrzeuge: „Zum einen ist es eine tolle Abwechslung. Und die Alten haben weniger Softwareprobleme und sind nicht so störanfällig“, sagt Noah. Der 14-Jährige kennt sich aus, sein Hobby ist die Zugfotografie. Er wusste bereits, dass für einige Zeit alte Züge zum Einsatz kommen und ist deshalb begeistert. „Auch die Sitze sind gemütlicher, da hat man früher einfach mehr Wert drauf gelegt,“ findet auch sein Freund Sascha. Die beiden fahren die Strecke fast täglich, sie wollen sich über der Ersatzfahrzeuge freuen, solange sie noch auf der Murrbahn im Einsatz sind. Ihr Zug kommt heute mit nur wenigen Minuten Verspätung in Stuttgart an. Beim Aussteigen staut es sich dann aber etwas an der Tür, die Fahrgäste finden den richtigen Hebel zum Türöffnen nicht und Stefan Hasse muss etwas nachhelfen.