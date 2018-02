Rems-Murr-Kreis Nach Mafia-Razzia: Verdächtiger wieder frei

Rems-Murr-Kreis.

Von den vier Anfang Januar bei einer Razzia in Baden-Württemberg gefassten Mafia-Verdächtigen ist einer wieder frei. Das zuständige Gericht in Italien habe den Haftbefehl gegen ihn aufgehoben, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag. Daraufhin sei der Mann bereits Anfang Februar auf freien Fuß gesetzt worden. Der Haftbefehl gegen den Mann aus dem Rems-Murr-Kreis gehörte zu den Hintergründen für die Razzia gegen die italienische Mafia-Organisation 'Ndrangheta in mehreren deutschen Bundesländern.