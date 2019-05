Rems-Murr-Kreis Nach Stuttgart für 365 Euro im Jahr

Jochen Haußmann, FDP-Landtagsabgeordneter aus Kernen, verweist ebenso auf die sprudelnden Steuereinnahmen und die gestiegenen Regionalisierungsmittel des Bundes. Mit diesem Geld müsse auch so eine Verbesserung des Nahverkehrs zu machen sein. Er setzt nicht auf eine weitere Subventionierung, indem ein Jahresticket auf 365 Euro herabgesetzt wird. Eine Tarifreform mit spürbarer Entlastungen habe es ja schon gegeben. Die FDP ist auch dagegen, dass die Unternehmen herangezogen werden, um Arbeitnehmern eine günstige Jahreskarte zu ermöglichen. In Wien geschieht dies. Eher setzt er darauf, dass Unternehmen Mitfahrgelegenheiten belohnen, ebenso das Pendeln mit dem Fahrrad oder dann einen höheren Zuschuss für den ÖPNV leisten. Wichtig sei, die P+R-Plätze auszubauen. Arbeitszeitflexibilität bringe nichts, wenn Pendler um 9 Uhr keinen Parkplatz am Bahnhof mehr finden.

Waiblingens OB will positiven Effekte der Tarifreform abwarten

Im Programm der SPD zur Regionalwahl findet sich die Forderung nach einem 365-Euro-Ticket. Für Harald Raß, den Regionalrat aus Fellbach, muss sich das Land stärker einbringen. Der Fraktionsvorsitzende verweist auf Bayern, da hat Markus Söder eine hälftige Finanzierung ins Spiel gebracht für den Raum München. Voraussetzung wäre für Raß auch, dass nicht nur die Pendler ein Zwangs-Ticket vorweisen müssen, sondern auch die Stuttgarter selbst, wenn sie weiter das Auto benutzen wollen. Raß ist skeptisch, dass sich die Nahverkehrsabgabe durchsetzt. Verkehrsminister Winfried Hermann verspreche viel, bekomme aber nichts beim Koalitionspartner CDU durchgesetzt. Ihn ärgert auch, dass die jüngste große Tarifreform lange eine Forderung der SPD war, heute aber die CDU sie sich auf ihre Fahnen schreibe.

Andreas Hesky, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, hält wenig bis nichts von einer Nahverkehrsabgabe. Er will erst einmal die positiven Effekte der großen Tarifreform abwarten. Manche Pendler seien eben darauf angewiesen, das Fahrzeug zu nutzen. Die Nahverkehrsabgabe treffe alle, „auch diejenigen, für die 365 Euro viel Geld ist“. Der Waiblinger Oberbürgermeister fordert mehr Unterstützung beim Ausbau der P&R-Plätze. Seine Stadt kämpft gerade um Zuschüsse für 250 zusätzliche Stellplätze am Bahnhof. „Sinnvoller ist auch, dass wir den ÖPNV noch intensiver ausbauen, wie wir das auch in Waiblingen mit den City-Buslinien tun.“

Die Freien Wähler waren für die 54 zusätzlichen S-Bahn-Züge. Der ÖPNV könne indes nicht alle auffangen. Er sieht auch die Gefahr, dass sich der Verkehr dadurch ins Umland verlagert. Solange der Ringschluss fehlt im Nord-Osten, sei Ausweichverkehr zu befürchten, der dann erneut Waiblingen treffe. So wie bei der Lkw-Transitsperrung durch Stuttgart. Freilich ist ihm klar, dass bei einem 365-Euro-Ticket für die ganze Region das Finanzierungsproblem für den Nahverkehr fast gelöst wäre. Wobei, man müsste ja dann wieder massiv ausbauen, überlegt er.

Grüne: „Ein Instrument gegen den Verkehrskollaps“

Und die Grünen, die City-Maut oder Nachverkehrsabgabe erst ins Spiel gebracht haben? Renate Burkhardt-Schimpf aus Sulzbach, Spitzenkandidatin der Rems-Murr-Grünen für die Region, ist „ganz klar“ für die Nahverkehrsabgabe als ein „Instrument gegen den Verkehrskollaps in unserer Region“. Kretschmann und Kuhn haben ihre volle Unterstützung. Betroffene sollen als Ausgleich ein Ticket für den ÖPNV erhalten. Dazu müsse der Standard noch verbessert werden, „damit die Fahrgäste gerne öffentlich fahren“, so die Takte verdichtet, die Anschlüsse noch besser aufeinander abgestimmt, in den Stoßzeiten die Züge verlängert. Und: „An der Pünktlichkeit muss auch noch gearbeitet werden.“

Der Grünen-Kandidat Ulrich Dilger hat da gar keine Zweifel über die Sinnhaftigkeit: „Der Autoverkehr in der Region Stuttgart ist einer der größten CO2-Emittenten, ist für Lärm und schlechte Luft verantwortlich.“