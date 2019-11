Rems-Murr-Kreis Neue Fälle von Hasenpest im Kreis

Wie gefährlich ist die Hasenpest?

Für Hasen und andere Nagetiere ist die Bakterieninfektion sehr gefährlich. Die Tiere erkranken und verenden an dem Erreger. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sich Hunde anstecken, sollten Hundehalter darauf achten, ihre Tiere von Wild fernzuhalten.

Menschen können sich vor allem durch den Kontakt mit toten Hasen infizieren: Als Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, tote Hasen nicht anzufassen und wildlebende Nagetiere nicht zu berühren, also nicht zu streicheln oder zu fangen. Dann besteht keine Gefahr, an der Hasenpest zu erkranken.

Die akute Tularämie ruft unter anderem starkes Fieber, Lymphknotenschwellung, Durchfall, Erbrechen oder Atemnot hervor. Die Krankheit kann beim Menschen jedoch mit Antibiotika gut behandelt werden.

Wie verbreitet ist die Krankheit?

Die sogenannte Hasenpest ist in ganz Europa verbreitet. In diesem Jahr wurden in Baden-Württemberg bisher 31 Fälle gemeldet. Es ist inzwischen davon auszugehen, dass der Erreger dauerhaft in Baden-Württemberg vorkommt. Zu beobachten ist eine saisonale Häufung der Fälle im späten Frühjahr und im Herbst.