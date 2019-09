Rems-Murr-Kreis Neue geheime Landeplätze für die Bundespolizei

Wo genau Bundespolizisten im Fall der Fälle landen werden, bleibt geheim: „Aus einsatztaktischen Gründen“ hält sich Sprecher Sebastian Maus mit Detailinformationen zurück. Eine der Hauptaufgaben der Bundespolizei ist es, in Bahnhöfen und an Gleisanlagen für Sicherheit zu sorgen. Ferner ist die Bundespolizei für den Grenzschutz zuständig. Im grenznahen Raum und an den Grenzdienststellen sind häufiger Hubschrauber im Einsatz, etwa im Zuge von Fahndungen. Diese „flexible Einsatzform“ wird die Bundespolizei künftig auch für Aufgaben der Bahnsicherheit öfter wählen, kündigt der Sprecher an. Im Tiefflug waren Bundespolizisten vor einiger Zeit zu diesem Zweck über dem Rems-Murr-Kreis unterwegs.

Zunächst sind, was die Erkundungsflüge etwa für Landeplätze angeht, allerdings andere Gebiete in Baden-Württemberg dran; im Rems-Murr-Kreis seien in naher Zukunft keine weiteren Flüge dieser Art geplant – abgesehen von den üblichen Überwachungsflügen. Der Kreis werde bereits regelmäßig von Streifen der Bundespolizei überwacht, die sowohl motorisiert als auch in den Zügen unterwegs sind.

Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ist für insgesamt 16 Landkreise in Baden-Württemberg zuständig. Die Stuttgarter Inspektion ist eine von sieben Einheiten dieser Art. Die Bundespolizeidirektion Stuttgart koordiniert diese Dienststellen. Alles in allem zählt die Bundespolizei in Baden-Württemberg rund 2300 Beschäftigte.