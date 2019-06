Rems-Murr-Kreis Neue Schilder ermahnen Motorradfahrer

„Gelbe Karte“: Die Gemeinden, die Polizei und ein Mess-Team des Landratsamts melden Lärm- und Abgasbelästigungen von Fahrzeugen, wie beispielsweise das Hochjagen des Motors im Leerlauf und beim Fahren in niedrigen Gängen. Das Landratsamt wendet sich dann an den Fahrer, um auf das Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Der Fahrer erhält eine Verwarnung – quasi eine Gelbe Karte. Kommt es zu weiteren Auffälligkeiten, kann es zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zu Fahrverboten kommen.



Die Gemeinden, die Polizei und ein Mess-Team des Landratsamts melden Lärm- und Abgasbelästigungen von Fahrzeugen, wie beispielsweise das Hochjagen des Motors im Leerlauf und beim Fahren in niedrigen Gängen. Das Landratsamt wendet sich dann an den Fahrer, um auf das Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Der Fahrer erhält eine Verwarnung – quasi eine Gelbe Karte. Kommt es zu weiteren Auffälligkeiten, kann es zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zu Fahrverboten kommen. Gemeinsame Kontrollen mit der Polizei: Gegen den Verkehrslärm, aber auch für die Verkehrssicherheit führt der Landkreis regelmäßig und verstärkt gemeinsame Kontrollen mit der Polizei durch. Ein Mess-Team misst dabei die Geschwindigkeit. Die Polizei hält dann etwaige Verkehrssünder an und stellt deren Identität fest. Auch hier kann es dann zu Bußgeldern und letztlich zu Fahrverboten kommen.

Motorradlärm seit Jahren ein Dauerärgernis

„Mit unseren Lärmschutz-Aktionen möchten wir andere Maßnahmen ergänzen: beispielsweise die Kampagnen der Polizei wie ‚Gib acht im Verkehr‘ und die Sicherheitstrainings der Verkehrswacht Rems-Murr. Mit den Schildern, Kontrollen und der Gelben Karte tragen wir unseren Teil zur Verkehrssicherheit in unserem Landkreis bei“, so Landrat Richard Sigel.

Motorradlärm ist seit Jahren ein Dauerärgernis vieler Anwohner. Sei es an den kurvigen Sträßchen in Stetten, Schnait oder Strümpfelbach hinauf auf den Schurwald, sei es auf dem Welzheimer Wald. Sieben Hotspots haben die Vereinigten Arbeitskreise gegen Motorradlärm im Rems-Murr-Kreis ausgemacht. Die Initiative kämpft gegen den Krach aus Auspuffrohren. Selbst die Zeitschrift „Motorrad“ appellierte im vergangenen Jahr an ihre Leser, doch bitte mehr Rücksicht auf Anwohner zu nehmen. „Dass manipulierte oder gar leer geräumte Auspufftüten nicht auf die Straße gehören, daran besteht kein Zweifel“, distanzierte sich „Motorrad“ von den „Krawallos“ auf zwei Rädern.