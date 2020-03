Rems-Murr-Kreis Notarzt startet Einsätze in Welzheim

55 neue Vollzeitkräfte

„Angesichts der sich anbahnenden rettungsdienstlichen Situation durch COVID-19 stellt die Inbetriebnahme der Notarztwache Welzheim einen weiteren wichtigen Baustein dar, um unseren Rettungsdienst im Rems-Murr-Kreis noch leistungsfähiger zu machen“, wird Landrat Dr. Richard Sigel in einer Pressemitteilung des DRK Rems-Murr zitiert. „Die Rettungswache ist ein Puzzlestück in einem Konzept, an dem wir schon lange arbeiten und das sich gerade jetzt bezahlt macht.“ Unterm Strich gibt es 55 neue Vollzeitkräfte, die Integrierten-Leitstelle in Waiblingen erhält mehr Personal und weitere Fahrzeuge werden angeschafft. Erstmals werden neu etablierte Rettungswachen nicht vom Roten Kreuz, sondern auch von anderen Rettungsorganisationen wie den Johannitern und Maltestern betrieben.

„Nun ist auch der Bereich Welzheim optimal abgedeckt“

Federführend in Welzheim war jedoch das DRK. „Nach dem Bereich Murrhardt ist nun auch der Bereich Welzheim optimal abgedeckt“, stellt DRK-Rettungsdienstleiter Marco Flittner fest. Der Nachfolger für das bisher in Althütte stationierte Notarzteinsatzfahrzeug könne von Welzheim aus, im Verbund mit dem Fahrzeug in der zusätzlichen Notarztwache Murrhardt, viel effektiver eingesetzt werden. Bei der neuen Notarztwache handelt es sich um ein Gebäude in Modulbauweise, da die bisherige Rettungswache zu eng war. „Der Notarzt hat ein komplettes Apartment mit Toilette, Dusche, Mini-Küche sowie Büro – alles voll klimatisiert. Das hat hochwertigen Hotel-Charakter“, bezeichnet René Demisch, Leiter der DRK-Rettungswache Welzheim, den Anbau. Laut Demisch ist die Wache in Welzheim nun noch schlagkräftiger aufgestellt. „Wir können unseren Rettungsdienstbereich nun richtig gut abdecken. Neben Welzheim, Alfdorf, Kaisersbach, Althütte und Rudersberg sind nun auch Walkersbach, Haubersbronn, Plüderhausen und Urbach deutlich schneller zu erreichen. „Mit der Inbetriebnahme der Notarztwache Welzheim und der damit verbundenen Verlagerungen des Notarzteinsatzfahrzeuges von Althütte nach Welzheim sind alle notärztlichen Vorhalteerweiterungen gemäß dem Gutachten vollständig umgesetzt“, fasst Marco Flittner zusammen.