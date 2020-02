Rems-Murr-Kreis Obduktion: Die Suche nach der Todesursache

Den Rest erledigt die Fantasie. Wer als Zuhörer öfters in Gerichtssälen sitzt und den Berichten der Rechtsmediziner lauscht, kommt um diese Frage nicht herum: Wie hält man das aus? Diese Frage kann sich in ganz anderem Zusammenhang Angehörigen stellen. Wie hält man das aus, wenn man nicht weiß, woran und wie die Ehefrau, das Kind, der Vater gestorben sind? Rechtsmediziner liefern Antworten. Ganz erstaunlich detaillierte Antworten. Selbst wenn die Person schon lange, lange tot ist, lassen die sterblichen Überreste noch zahlreiche Rückschlüsse zu. Nicht in jedem Fall ordnen Gerichte bei unklaren Todesfällen eine Obduktion an. Sofern die Todesfallermittlungen der Polizei ergeben, es deutet nichts auf Fremdverschulden, nichts auf ein Verbrechen hin – dann fällt die Akte zu.

Anfang Januar skelettierte Leiche bei Grunbach entdeckt