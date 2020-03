Rems-Murr-Kreis/Ostalbkreis Coronavirus: Unsicherheit bei Skiurlaub-Rückkehrern

Dann am Montag der Rückzieher: Nachdem das Robert-Koch-Institut am Vormittag bei der Aktualisierung der Corona-Risikogebiete Südtirol weiterhin nicht als Risikogebiet einstufte, aktualisierte auch das Landratsamt Ostalbkreis in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt und den verantwortlichen Ministerien seine Empfehlungen: „Demnach können all diejenigen, die nicht aus einer als Risikogebiet eingestuften Region zurückkehren – also auch die Rückkehrer aus Südtirol – und die keine Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber oder Durchfall aufweisen, Gemeinschaftseinrichtungen besuchen.“

Beim Schulamt in Backnang registrierte man am Montag keine außergewöhnlich vielen Krankmeldungen in den Bildungseinrichtungen im Rems-Murr-Kreis nach den Faschingsferien, sagte Roland Jeck, stellvertretender Schulamtsleiter. Und: Unsere Kreisbehörden beschränken ihre „Bleiben-Sie-vorsorglich zu-Hause“-Verfügung weiterhin nur auf Menschen, die in Kontakt mit Corona-Erkrankten standen sowie auf Rückkehrer aus ausgewiesenen Risikogebieten, also vor allem aus Teilen Chinas, Südkoreas und des Irans.