Waiblingen/Fellbach Ostern und Corona-Krise: Eier sind knapp

Der Betrieb stößt jedes Jahr an Ostern an seine Grenzen

Für Ostern stellt Wolfgang Bürkle jedes Jahr eine besonders leistungsstarke Truppe im Stall auf: „Eine halbjährige Henne legt die meisten Eier, so dass ich versuche, zu Ostern eine junge Mannschaft zu haben und alle Stallungen zu belegen.“ Zusätzlich werden Eier zugekauft. Zu Ostern stößt der vergleichsweise kleine Betrieb dennoch jedes Jahr an seine Grenzen. So groß wie in diesem Jahr – ein Drittel bis die Hälfte mehr als sonst – sei die Nachfrage allerdings noch nie gewesen. Erschwerend hinzu kommt: Konnte der Betrieb sonst häufig einige Eier aus den Vorwochen für die „heiße Phase“ kurz vor Ostern zurücklegen, hat es in diesem Jahr laut Christiane Bürkle wegen der Coronavirus-Krise überhaupt keine ruhigere Phase zwischen Weihnachten und Ostern gegeben.

Hamsterkäufe vermutet Christiane Bürkle dahinter allerdings nicht oder nur in Ausnahmefällen: „In Gesprächen mit unseren Kunden wird vor allem deutlich, dass die Menschen in der Corona-Krise verstärkt deutsche Produkte wünschen.“ Das gelte für Eier ebenso wie für Gemüse. Außerdem brauchten die Endverbraucher schlicht mehr Lebensmittel: „Wenn das Mittagessen nicht mehr in der Mensa oder in der Kantine gegessen wird, wird zu Hause mehr gekocht“, sagt Christiane Bürkle. Viele Berufstätige hätten aufgrund der aktuellen Situation auch mehr Zeit, um werktags den Hofladen zu besuchen oder gelegentlich einen Kuchen zu backen.