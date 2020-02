Rems-Murr-Kreis Pflege-Ausbildungsplätze in Gefahr

Ein Unding, findet Eckart Jost: „Wir brauchen jede Schule und jeden Schüler“, sagt der Staigacker-Geschäftsführer. Schließlich seien Fachkräfte in der Pflege ohnehin schon Mangelware. Und der Bedarf wird aufgrund des demografischen Wandels weiter steigen. „Im ambulanten Bereich brauchen wir in den nächsten zehn Jahren 50 Prozent mehr Pflegekräfte“, prophezeit Thomas Nehr, Vorstand der Diakonie ambulant in Murrhardt. Wenn wegen eines fehlenden Pädiatriepraktikums Ausbildungsplätze wegfallen würden, wäre das aus Sicht der Praktiker eine Katastrophe. Zumal der Lerneffekt bei einer nicht mal zweiwöchigen Schnellbleiche ohnehin fraglich sei. „Dieses Praktikum sollte kein Pflichteinsatz sein“, findet die Leiterin der Ludwig-Schlaich-Akademie, Dagmar Weiß. „Wir brauchen eine Öffnungsklausel“, fordert auch Eckart Jost.

Mittlerweile hat sich auch Landrat Richard Sigel eingeschaltet und einen Brief an Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) geschrieben. Der Mangel an Pädiatrieplätzen sei nicht nur im Rems-Murr-Kreis ein Problem, heißt es in dem Schreiben. Zwar unterstütze der Landkreis das Bemühen um eine hohe Qualität in der Ausbildung. Allerdings sei es „ein schwierig zu vermittelndes Signal“, wenn man in Zeiten des akuten Mangels an Pflegepersonal ausbildungswillige Interessenten abweisen müsse.

Sigel fordert deshalb „eine flexibler zu gestaltende Übergangszeit zum Aufbau der Einsatzplätze in der Pädiatrie“. Außerdem regt er an, auch Tagesstätten mit U-3-Bereich für das Pädiatriepraktikum zuzulassen.

Um „möglichst passende Regelungen“ bemüht

Luchas Antwort steht noch aus, auf Anfrage unserer Zeitung teilt sein Ministerium mit, man bemühe sich um „möglichst passgenaue Regelungen“. Unter anderem stelle das Land Geld für die Schaffung regionaler Koordinierungsstellen zur Verfügung. „Aufgabe der regionalen Koordinierungsstellen ist es, die beteiligten Ausbildungsstätten und deren Angebote so aufeinander abzustimmen, dass Ausbildungsplätze in der praktischen Ausbildung abgestimmt bereitgehalten werden.“ Dies sei auch kreisübergreifend möglich.

Die Pflegeschulen im Landkreis brauchen allerdings eine schnelle Lösung. „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf Sekunden vor zwölf“, erklärt Staigacker-Geschäftsführer Jost. Denn lange werde man die Bewerber nicht mehr bei der Stange halten können: „Die suchen sich dann halt etwas anderes und sind weg.“

Reform der Pflegeausbildung

Bisher gab es in der Pflege drei verschiedene Ausbildungsberufe: Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Kinderkrankenpfleger/-in und Altenpfleger/-in. Zum 1. Januar 2020 wurde die Ausbildung zusammengefasst. Der neue Beruf heißt Pflegefachmann beziehungsweise Pflegefachfrau.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Die ersten beiden Jahren sind für alle gleich. Im dritten Lehrjahr ist eine Spezialisierung möglich. Auszubildende können sich dann für einen gesonderten Berufsabschluss in der Altenpflege oder Kinderkrankenpflege entscheiden. Der neue Abschluss ist in der gesamten EU anerkannt.

Ziel der Reform war es, die Ausbildung in der Pflege attraktiver zu machen und den Absolventen ein breiteres Einsatzfeld zu eröffnen. Die neue Struktur ist auch eine Reaktion auf den demografischen Wandel, der dazu führt, dass auch in Krankenhäusern immer häufiger pflegebedürftige und demente Patienten versorgt werden.

Im Rems-Murr-Kreis bieten sechs Pflegeschulen insgesamt rund 250 Ausbildungsplätze pro Jahr an. Mit Ausnahme des Bildungszentrums für Gesundheitsberufe am Klinikum Winnenden waren die Pflegeschulen bisher auf die Ausbildung in der Altenpflege spezialisiert.