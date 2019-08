Rems-Murr-Kreis Polizei und Feuerwehr nach Unwetter im Einsatz

Am späten Dienstag Abend hat ein Unwetter in Teilen des Rems-Murr-Kreises getobt. Betroffen waren nach Angaben der Polizei vor allem der Raum Fellbach, Waiblingen, Teile von Winnenden und die B 14. Viele Bäume stüzten auf die Straßen und auf geparkte Fahrzeuge. Zahlreiche Straßen waren überflutet. Keller mussten ausgepumpt werden. Verletzte waren nach Angaben des Polizeisprechers aber nicht zu beklagen. Ab 22 Uhr rückten Polizeibeamte aus Fellbach, Waiblingen, Winnenden, Schorndorf und Backnang aus, um Straßen zu sichern. Wie der Waiblinger Einsatzleiter der Feuerwehr, Jürgen Aldinger sagte, waren allein in Waiblingen und seinen Teilorten rund 40 Feuewehrleute im Einsatz. Aber auch die Wehren in den Nachbarstädten waren vor Ort.