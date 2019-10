Rems-Murr-Kreis Protest wegen schlechter Schulbus-Linien

Plüderhausen/Winnenden.

„Kreisvertreter, macht jetzt was, sonst gibt’s mit euch auch kein' Spaß!“ Am Montag protestierten vor der Staufenhalle in Plüderhausen rund drei Dutzend Schüler, Eltern und Lehrer der Waldorfschule auf dem Engelberg gegen die schlechte Schulbusverbindung aus dem Raum Winnenden. Adressat war der Kreistag, der für die Buslinien zuständig ist.