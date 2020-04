Rems-Murr-Kreis Rechtsextremismus im Kreis: Die aktuelle Lage

Bei sehr vielen Straftaten aus dem rechten Spektrum handle es sich um das Schmieren von Hakenkreuzen und SS-Runen, sagt Rauner. „Da gibt es kaum Ermittlungsansätze.“ Auch sei es schwierig, davon ausgehend Rückschlüsse auf die tatsächliche Zahl rechtsextremer Personen im Kreis ziehen zu wollen. Häufig ging es bei derartigen Delikten schlicht um Provokation. „Ein richtiger Rechter stellt sich doch nicht in die Bahnhofsunterführung und malt ein Hakenkreuz hin.“

Verfassungsschützer: Kein rechtsextremistischer Schwerpunkt

Die Einschätzung der Inspektion Staatsschutz teilt auch das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV). „In einer Gesamtschau kann festgehalten werden, dass der Rems-Murr-Kreis keinen rechtsextremistischen Schwerpunkt darstellt. Allerdings bedeutet das nicht, dass dort keine Rechtsextremisten festzustellen sind.“ Dem LfV seien sowohl Mitglieder rechtsextremistischer Bands, sowie verschiedener rechtsextremer Parteien und Gruppierungen bekannt, die im Kreis wohnen, heißt es auf Nachfrage.

Auch innerhalb des Kreisgebiets, auf Ebene der Städte und Gemeinden, gibt es laut Staatschutz-Chef Rauner keine Rechtsextremismus-Hochburgen. Auch wenn es im Großraum Backnang gehäuft zu politisch motivierten Straftaten komme, ließen sich, „bei genauerer Betrachtung der einzelnen Fälle und der Zahlen keine eindeutigen Schwerpunkte erkennen.“

Die Reichsbürger-Szene im Kreis

Immer wieder haben uns vor allem Lokalpolitiker in der Vergangenheit von Problemen mit Reichsbürgern berichtet – von Drohungen bis hin zu körperlichen Angriffen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen gebe es eine „niedrige dreistellige Zahl“ von Reichsbürgern, sagt Bernd Rauner. Mit Schwerpunkt auf den Rems-Murr-Kreis. „Dort sind es zwischen 50 und 100 Personen im Alter zwischen 19 und 77 Jahren.“ Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) rechnet aktuell in Baden-Württemberg 3200 Personen der Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter zu.

Nachdem ein Reichsbürger 2016 im bayrischen Georgensgmünd einen Polizisten erschossen hatte, habe auch Baden-Württemberg seine Bemühungen intensiviert, die Szene zu kontrollieren. „Wir haben unsere Reichsbürger auf dem Schirm“, so Rauner. Das Gewaltpotenzial der Szene-Anhänger im Kreis schätzt der Staatsschutz-Chef als „sehr gering“ ein. „Wir haben vor allem Straftaten im Bereich der Verleumdung, der üblen Nachrede oder der Beleidigung.“

"Null-Toleranz-Politik" - auch bei Hass im Netz

„Ich bin froh, dass unsere polizeilichen Maßnahmen sicher auch dazu beitragen, dass sich keine rechtsextremen Strukturen entwickeln“, sagt Bernd Rauner. Die Polizei habe in Sachen Rechtsextremismus eine „Null-Toleranz-Politik“: „Wenn uns etwas bekannt wird, versuchen wir das im Rahmen unserer rechtlichen Mittel zu bekämpfen.“ Rechte Straftäter würden gespeichert und blieben im Rahmen datenschutzrechtlicher Möglichkeiten „auf dem Schirm“ der Polizei, so Rauner.

Besonders schwierig sei hierbei die Überwachung der Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken und auf anderen Online-Plattformen. Doch auch hier sei die Inspektion Staatsschutz gut aufgestellt. „Viele meinen, sich im Internet anonym bewegen zu können. Wenn ihnen allerdings die technische Raffinesse dazu fehlt, wundern sie sich, wenn wir plötzlich vor der Tür stehen.“

In Aalen gelte die Devise: „Hasskommentare sind kein Kavaliersdelikt. Wir müssen den Leuten klar machen, dass da saftige Geldstrafen von mehreren tausend Euro auf sie zukommen können.“ Das sei in solchen Fällen die beste Prävention. „Wenn es ans Geld geht, werden die Leute plötzlich vernünftig.“

Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus: Größte Gefahr für die Demokratie

Nach rechtsextremistischen Anschlägen wie in Halle oder Hanau werde laut Rauner auf Landesebene diskutiert, die Maßnahmen gegen Rechtsextremismus weiter zu verschärfen. „Baden-Württemberg verschließt die Augen nicht vor der aktuellen Problematik. Auch wir vor Ort verstärken unsere Anstrengungen – und tun das seit langem.“

Trotz aller Maßnahmen könnten auch Hinweise von Privatpersonen helfen, sagt Rauner. „Einzeltäter, die sich von jetzt auf nachher radikalisieren, bekommen wir nicht mit. Da sind wir auch auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen.“

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen, zu dem neben dem Rems-Murr-Kreis auch der Ostalbkreis und der Landkreis Schwäbisch Hall zählen, gebe es aktuell eine „niedrige einstellige Zahl“ gewaltbereiter Rechtsextremer, sagt Staatschutz-Chef Rauner.

Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, sagte am 12. März bei einer Pressekonferenz: „Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus sind aktuell die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland.“ Seit Jahren steige das Personenpotenzial bundesweit kontinuierlich an, aktuell liege es bei rund 32 000 Personen. „Davon schätzen wir 13 000 als gewaltorientiert ein“, so Haldenwang. „Und dieses Gewaltpotential entlädt sich in realer Gewalt – mit realen Opfern.“