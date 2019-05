Rems-Murr-Kreis Remstal abgehängt bei Radschnellweg

Es handelt sich um ein Lieblingsprojekt des grünen Landesverkehrsministers Hermann. Baden-Württemberg ist in der Planung auch vorne dran. Aber tatsächlich handelt es sich um ein zukunftsträchtiges Vorhaben des ganzen Landes. Teil einer Verkehrswende, um die eh schon unrealistischen Klimaschutzziele noch halbwegs erreichen zu können. Deshalb kommt auch das meiste Geld vom Bund, 75 Prozent. Attraktiv für jede Landschaft, eben auch für das Remstal. Und so war das Waiblinger Landratsamt mit dem neuen Verkehrsdezernenten und der Radwegeplanerin vertreten bei der „Impulsveranstaltung Radschnellverbindung“ jüngst in der Liederhalle.

Das Remstal schaut erst einmal in die Röhre

Um zugleich zu erfahren: Der Raum Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, das ganze Remstal - man schaut erst einmal in die Röhre. Das Landratsamt hat wie viele andere auch Anträge gestellt, in der ersten Runde dabei zu sein. Indes: Der an die Wand geworfene Plan führt die Strecken Stuttgart Waiblingen oder Stuttgart Geradstetten weder in der Kategorie „Baulast Land“ noch als „Pilotvorhaben des Landes“ und auch nicht als „Kommunales Pioniervorhaben“.

Sondern die Last und die Mühe des Bauens verbleiben, so der aktuelle Stand, beim Kreis und bei den Kommunen. Andere Raumschaften waren schneller dran oder werden als dringlicher eingestuft. Etwa Stuttgart – Plochingen oder Stuttgart-Ludwigsburg. Da zum Beispiel ist schon aufgrund von Zählungen und fundierten Schätzungen klar, dass mit 4000 Nutzern oder mehr pro Tag zu rechnen ist. Derweil die genannten Remsstrecken erst noch den Nachweis erbringen müssen, dass sie auf die geforderte Mindest-Zahl von 2 500 kommt.