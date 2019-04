Rems-Murr-Kreis Rettungswagen und Notärzte halten Hilfsfrist nicht ein

Wieso dauert die Umsetzung der Maßnahmen so lang?

Nun hat der Bereichsausschuss diese Pläne konkretisiert und einen Zeitplan vorgelegt, bis wann die Aufstockungen über die Bühne gehen sollen. Einem privaten Krankentransport- und Sanitätsdienst, dem Fellbacher Sani-Team Fellbach, geht die Aufstockung zu langsam. Es hatte sich angeboten, innerhalb von vier Monaten mit neuen Rettungsfahrzeugen auf der Straße zu sein. Schneller als DRK, ASB, Malteser und Johanniter, die sich den Kuchen Rettungsdienst teilen. In einem Brief an Landrat Richard Sigel erneuert nun Helmut Winkler seine Kritik, dass die Umsetzung so schleppend erfolge. „Dieser Zustand ist des Rems-Murr-Kreises nicht würdig“, schreibt Winkler. „Die Bevölkerung hat einen Anspruch auf eine schnelle Hilfe im Notfall.“

Im ersten Anlauf war Winkler mit seinem Angebot mit Verweis auf das Rettungsdienstgesetz abgeblitzt. Nur die vier Hilfsorganisationen – Arbeiter-Samariter-Bund, DRK, Johanniter Unfallhilfe und Malteser – dürften Notfallrettung durchführen. Der Landrat hat Winklers Schreiben nicht beantwortet, teilt das Landratsamt mit. Der Bereichsausschuss suche das persönliche Gespräch. Das Sani-Team bietet derzeit Krankentransporte in Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis, würde aber gern auch in der Notfallrettung mitmischen. Winkler nimmt die Notfall-Organisationen direkt aufs Korn. Sie würden gern den Satz für sich in Anspruch nehmen, dass in der Notfallrettung jede Minute zählt, da es um Leben um Tod gehe. „Wenn man sich allerdings bis zu drei Jahre Zeit lassen will, bis ein weiterer Rettungstransportwagen auf der Straße ist, passt der Satz nicht mehr.“

Ist Geschwindigkeit wirklich alles im Rettungswesen?

Qualität geht vor Schnelligkeit, kontert der Bereichsausschuss Winklers Vorhaltungen. Die Umsetzung müsse den qualitativen und rechtlichen Vorgaben entsprechen, heißt es wiederum mit Verweis auf das Rettungsdienstgesetz, das Arbeits- und Arbeitsstättenrecht oder das Medizinprodukterecht. Zudem müssten Standorte umgebaut oder ergänzt werden. „Hier ist aufgrund der aktuellen Auftragslage in der Baubranche in Verbindung mit aufwendigen baulichen Planungen im Vorfeld mit nicht unerheblichem Zeitaufwand zu rechnen.“ Nicht zu unterschätzen sei die Zeit für Baugenehmigungen. Ebenfalls spielen die bei einer Beschaffung der Spezialfahrzeuge langen Lieferzeiten eine Rolle.

Wie weit ist das Rote Kreuz mit seinen Plänen?

Die Rund-um-die-Uhr-Notärzte in Welzheim und Murrhardt gehen im Herbst an den Start, kündigt Sven Knödler, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Rems-Murr, an: „Bei der Umsetzung der vom Bereichsausschuss beschlossenen Maßnahmen liegen wir als DRK im Zeitplan.“ Das DRK hatte bis vor kurzem im Kreis das Monopol im Rettungswesen inne und betreibt auch die Integierte Leitstelle, wo die Fäden für sämtliche 112- und 116117-Anrufe zusammenlaufen; 112 für Notrufe, 116117 für den ärztlichen Notdienst. Neuerdings sind aber auch die anderen Hilfsorganisationen mit im Boot. Sven Knödler kann jedoch nicht ausschließen, dass die Fahrzeuge nicht rechtzeitig geliefert werden, die Umbauten nicht fertig werden oder die Kliniken keine Notärzte stellen könnten. „All diese Punkte liegen nicht in unmittelbarer Hand des DRK.“