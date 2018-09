Rems-Murr-Kreis Richtig bewerben mit Selfie

Hemdkragen weiß und bis zum Würgen zugeknöpft, Krawatte gedeckt und schlimmer als die von Opa, Jackett steif und ungefähr so sympathisch wie eine Zwangsjacke – diese Bewerbungsfoto-Zeiten sind vorbei. Die Rems-Murr-Kliniken beispielsweise – verstärkt auf der Suche nach Menschen, die in der Pflege arbeiten möchten – bevorzugen inzwischen ein Selfie. Den ganzen Juni lang wurde eine große Kampagne gefahren, die auf mehreren Kanälen lief. Der große Aufwand ist zwar inzwischen vorbei, doch nach wie vor ist der dazugehörige QR-Code, über den das Selfie an die Zuständigen gelangt, aktiv und wird genutzt. Und auch das Bild, das zur Kampagnenzeit das große Plakat schmückte, das zentralst im Foyer des Winnender Krankenhauses platziert war, ist online noch zu sehen.

Die Werbung zur Bewerbungskampagne zeigt eine hübsche junge Frau in bester Laune beim Musikhören. Die Haare wallen, die Augen sind geschlossen, die Szene ist scheinbar ganz privat. Man wollte, heißt es aus dem Klinikum, durch die Motivwahl bewusst zum Ausdruck bringen, „dass die Bewerber sich gerne authentisch präsentieren können beziehungsweise sollen“.

Nicht jeder Schnappschuss taugt als Bewerbungsfoto

Aber Vorsicht! Lisa Henkel und Jana Schmidt, beide Berufsberaterinnen bei der Agentur für Arbeit und spezialisiert auf junge Menschen, raten dringlichst dazu, auch in ein scheinbar so lässiges Selfie ein bisschen Hirnschmalz zu stecken. Nicht jeder Schnappschuss taugt als Bewerbungsfoto. Bierflasche in der Hand oder verrutschtes Bikinioberteil am Strand sollten niemals jemandem zugeschickt werden, der womöglich den Traumjob anbieten könnte.

Über die Motive, die als Bewerbung in den Rems-Murr-Kliniken landeten, ist nichts Genaueres zu erfahren. Es seien „überwiegend typische Selfiemotive“ gewesen, „die im Rahmen von Freizeitaktivitäten gemacht wurden“. Bis jetzt sind 66 Bewerbungen dieser Art eingegangen, wobei bislang nur fünf Selfies dann auch bis zu einem Arbeitsvertrag geführt haben.

In der Forderung nach einem Selfie ist freilich das Versprechen enthalten, dass auf den einst üblichen Aufwand verzichtet werden kann. Nichtsdestotrotz, sagen die Berufsberaterinnen, sollte sich jeder, der eines als Bewerbungsfoto verschicken will, überlegen, was er vermitteln will. Die junge Frau auf dem Werbeplakat zum Beispiel: Sie informiert darüber, dass sie erstens ein Sonnenschein ist und zweitens Hobbys hat – Musik und Fotografieren nämlich. Menschen, die sich für etwas begeistern können und außerdem gute Laune verbreiten, sind für einen Arbeitgeber wie die Rems-Murr-Kliniken ganz ohne Frage interessant.

„Präsentiere dich so, wie du möchtest, dass man dich sieht“, empfehlen die Berufsberaterinnen. Im Selfie sollte also stecken: Das kann ich; das mag ich; so bin ich. Und vielleicht schon ein Hinweis darauf, warum gerade dieser Beruf genau der richtige ist. Soziale Kompetenz? Gerne für jemanden sorgen? Das ist wichtig für ein Berufsleben in den Kliniken. Warum also nicht ein Selfie zusammen mit der Oma, einem kleinen Nachbarskind, einem Tier, um das man sich kümmert? Kreativität ist durchaus gefragt.

Der Weg zum Arbeitsplatz wird leichter

Die beiden Berufsberaterinnen finden die Selfie-Kampagne nicht schlecht. Denn es macht den ersten Schritt auf dem Weg zum Arbeitsplatz sehr viel einfacher. Wie schrecklich – und teuer – war es, die großen Bewerbungsmappen vielfach herzurichten und zu verschicken. Und dann kam womöglich nicht mal eine Absage zurück.

Doch auf die klassischen Unterlagen kann trotzdem nicht verzichtet werden. Auch die Rems-Murr-Kliniken wollen nach der ersten Kontaktaufnahme Zeugnisse mit Unterlagen zu Zusatzqualifikationen und Lebenslauf. Und mit Sicherheit im Gespräch wissen, warum gerade hier der richtige Arbeitsplatz sein könnte. Diese Bewerbungs-Selbstverständlichkeiten müssen also nach wie vor mit Sorgfalt fertiggestellt werden.