Rems-Murr-Kreis Risse im Mauerwerk: Baupfusch in großem Stil?

Will heißen: Die verbauten Porenbetonsteine weisen die für den Einbau als Mauerwerkssteine notwendige und vorgeschriebene Druckfestigkeit nicht auf. Illner riet daraufhin, als Sofortmaßnahme „die Decke provisorisch abzustützen, um Lasten auf das betreffende Mauerwerk zu entfernen“, und ein Baustatiker müsse das Ganze eilends prüfen.

Dann überschlugen sich die Ereignisse, und es wurde klar: Es geht hier nicht um einen Einzelfall, sondern eine ganze Reihe von Häusern in Baden-Württemberg und darüber hinaus ist betroffen von Rissen in Porenbetonstein-Mauern. Die MPA stellte auch in anderen Fällen eine mangelnde Druckfestigkeit bestimmter Porenbetonsteine fest.

Die Bewohner haben sich offenbar mit dem Bauträger geeinigt

Weil ein hohes Einsturzrisiko des Mauerwerks und somit Gefahr für Leib und Leben der Bewohner bestand, verfügte das Landratsamt Esslingen Ende Juli 2019 die Räumung eines Mehrfamilienhauses in Reichenbach/Fils (Baujahr 2008). Drei vierköpfige Familien mussten ausziehen und kamen in Notunterkünften und bei Verwandten und Freunden unter. Auch hier weist vieles auf womöglich poröse Porenbetonsteine als Ursache hin.

Mauern und Decken des Gebäudes wurden abgestützt. Stand heute: Die Bewohner haben sich offenbar mit dem Bauträger geeinigt, der das Objekt zurückgekauft hat – wohl nicht ohne eine Art Schweigeklausel für alle Beteiligten ausgehandelt zu haben. „Seither herrscht so etwas wie eine Informationssperre in dem Fall“, sagt Illner.

Betroffen sind offenbar Gebäude der Baujahre von mindestens 2002 bis 2012. „Der Fachverband der Stuckateure spricht von mehreren bekannten Fällen. Ich weiß heute von wenigstens sieben ähnlich gelagerten Fällen“, sagt Illner. Er betreut zwei davon, neben dem im Umland von Schorndorf (Baujahr 2008) einen in einer Schurwaldgemeinde (Baujahr 2004). Im letztgenannten Fall, in den er im August 2019 involviert wurde, arbeitete Illner mit dem Stuckateurmeister und Bausachverständigen Bernhard Adolf aus Wernau im Landkreis Esslingen zusammen.

„Man baut fürs Leben, für mehr Sicherheit im Alter“, und dann das

Adolf steht sechs verschiedenen Hausbesitzern im Filstal mit Rat und Tat zur Seite. Ein großer Artikel Anfang Februar in der Esslinger Zeitung befasste sich mit einem von ihm betreuten „Brösel-Porenbeton-Fall“ in der Gemeinde Altbach. „Die Hauseigentümer mussten teuer sanieren und Metallstützen ins Mauerwerk einbauen lassen“, sagt Adolf.

Er hat mittlerweile auch Anfragen von Betroffenen aus dem Schwarzwald und der Schweiz. Das größte ihm bekannte Gebäude ist ein 20-Familien-Haus im Scharnhauser Park (Ostfildern), wo mehr als 100 Metallspieße eingebaut werden mussten, um das Mauerwerk zu stabilisieren, sagt Adolf.

„Man baut fürs Leben, für mehr Sicherheit im Alter“, erläutert Illner die Gefühlslage ihrer Klienten. „Stellen Sie sich nun vor, kurz vor der Rente haben Sie die Raten für den Immobilienkredit noch nicht abbezahlt, dann tauchen Risse im Mauerwerk Ihres Hauses auf. Und die Sanierung, die mit dem Einbau von Metallstützen einhergeht, kostet Sie bis zu 120 000 Euro. Keine angenehme Vorstellung, oder!?“

Juristische Winkelzüge machen es Opfern schwer, recht zu bekommen

Die von ihm beratenen Besitzer der Gebäude in der Schorndorfer Umlandgemeinde und in der Schurwaldgemeinde mussten dieses Geld leider aufwenden. Bekommen sie es zurück? Das ist ungewiss. Die nun zutage tretenden juristischen Winkelzüge handeln von Gewährleistungs- und Haftungsfristen und zum Beispiel auch von der Abwägung der Frage, was ein „versteckter Mangel“ ist und wie er bewiesen werden kann.

Ein Beitrag im Stuckateur-Verbandsrundschreiben „Stuck-Info“ 1/2020 befasst sich mit dem Thema und schließt mit dem Aufruf, sich bitte mit weiteren Fällen bis 16. März 2020 zu melden. Im Beitrag wird auch deutlich, warum die Lage so schwierig ist und Ross und Reiter nicht genannt werden: Weil die Porenbetonhersteller, der Bundesverband Porenbeton und der Verband Bauen in Weiß diesbezüglich klagefreudig sind und anwaltliche Abmahnungen herumschicken.

Bernhard Adolf bekam ebenfalls die Forderung, eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu unterschreiben, weil er in einem Fachorgan eine Präsentation veröffentlichen wollte, die er zuvor auf einem Fachkongress gezeigt hatte. Begründung des Bundesverbands Porenbeton: Adolfs Feststellungen seien zu unspezifisch und brächten eine ganze Branche völlig zu Unrecht in Verruf.

Es geht um bestimmte Porenbetonsteine gewisser Herstellungsjahre

So hält sich auch Dr. Hanspeter Benz, Baurechtsanwalt in Esslingen, gegenüber dieser Zeitung bedeckt: „Ich bestätige Ihnen nur, dass ich mehrere Klienten in dieser Sachlage rechtlich berate. Ob es zu Klagen kommen wird, steht noch nicht fest.“

Dabei geht es doch offenbar nur um bestimmte Porenbetonsteine gewisser Herstellungsjahre wahrscheinlich nur eines oder zweier Hersteller.