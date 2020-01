Urbach Schock Metallwerk in Nöten

Urbach.

Mit vollen Auftragsbüchern wird die Schock Metallwerk GmbH in Urbach gerade ausgebremst. Wegen Problemen mit einem ihrer Hauptlieferanten ist das Urbacher Unternehmen in Liquiditätsnöte geraten und möchte nun in einem sogenannten Eigenverwaltungsverfahren eine 2018 begonnene Restrukturierung zu einem guten Ende bringen.